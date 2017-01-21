2017/1/21 更新：軟體版本更新至 v4.13 最新版。
很久之前微軟就已經免費提供了包含 Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 各版本作業系統與 Office 2007/2010/2011/2013/2016… 等版本的文書處理軟體的下載點給大家自由下載，完全免費下載，不過安裝時還是得自備正版序號並依照指示啟動軟體（可以自由下載並不代表可以免費使用，還是得購買授權）。
雖然都可以從官方網站免費下載正式版 Windows 與 Office 軟體了，不過下載點有點分散，如果你不希望過一陣子又找不到去哪下載的話，可以試試看下面這個 Windows ISO Downloader 小工具。
Windows ISO Downloader 並不是微軟推出的軟體，它只是將微軟官方 ISO 的下載點與頁面整合在一起而已，下載時還是從微軟的官方網站下載，下載回來的檔案跟微軟官方網站的版本都一樣，當然也不會自動幫你破解什麼的，就是一個最乾淨的版本。如果你有這需求，這還蠻方便的。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Windows ISO Downloader
- 軟體版本：4.13
- 軟體語言：繁體中文版、英文版
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：330 KB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：HeiDoc.net
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 點兩下執行 Windows ISO Downloader 軟體，開啟後從右邊選單點選你要下載的軟體，如 Windows 10。
第2步 接著依照不同軟體有不同授權版可以下載，請從選單中點選你要下載的版本。
第3步 接著選擇語言。
第4步 選擇 32 位元或 64 位元版本，按下去之後就可以開始下載了。
我把內建IE 取消掉也沒有另外裝，程式告知需要使用IE11
不確定是不是要到11 版，只知道程式要下載是透過IE
希望能加到文章說明