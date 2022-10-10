限你10 步內解決它！「Figure」每日彩色磚塊消除遊戲

「Figure」是一個網頁小遊戲，每天都會出一道謎題，而條件只有一個，那就是必須在 10 步以內解決它！玩法很簡單，在 5×5 的遊戲板上會有一些不同顏色的磚塊，在底部點擊就能將它們移除，，

同色且相連的磚塊可一併移除，也就是說想辦法讓同色磚塊能碰在一起，就可以用更少的步數來清空遊戲板。

不過，在想辦法集合同色磚塊的過程，也會需要耗費步數，只有 10 步可得好好利用啊！遊戲可以無限次的重來，但重覆次數超過 3 次將無法獲得獎牌。如果真的解不開也不用灰心，在第 4 次嘗試時，就會出現 Hint 可以使用，每天都會提供 5 個 Hint 給玩家唷！

遊戲時雖然看不到有在計時，但其實在背後都有默默的幫玩家們記錄所花費的時間，在分享過關成績時，就可以選擇是否顯示過關時間與朋友們一較高下哦！

遊戲畫面：

開啟遊戲頁面時，就可以看到當日的謎題。只有 10 步可以使用，從遊戲板底部點擊磚塊即可移除，同色相連的磚塊可一起移除。移除後，上方的磚塊就會往下掉。





以此類推，將所有的磚塊都移除就可以過關。但若 10 步都用盡還無法全數清空，就必須重新開始。





成功過關後，在三次內過關可獲得獎牌，超過就無法計入獎牌數。下方則會有你此回合的遊戲資訊卡，可以點擊下方的「Include solve time in results」加入過關時間，然後一併分享出去。





如果嘗試到第 4 次，下方就會出現「Need a hint?」，點擊就能獲得提示，每天最多 5 個提示可使用。





在手機上的話，可以選擇將遊戲網頁加到桌面上，之後要玩比較方便。iPhone 在開啟戲網頁後，點擊「分享」按鈕，選擇「加入主畫面」，再按下「新增」即可在桌面看到「Figure」的圖示。





Android 手機在開啟遊戲網頁後，點擊右上角的「選單鈕」，再點擊「加到主畫面」，按下「新增」即可完成。