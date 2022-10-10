限你10 步內解決它！「Figure」每日彩色磚塊消除遊戲

「Figure」是一個網頁小遊戲，每天都會出一道謎題，而條件只有一個，那就是必須在 10 步以內解決它！玩法很簡單，在 5×5 的遊戲板上會有一些不同顏色的磚塊，在底部點擊就能將它們移除，，

同色且相連的磚塊可一併移除，也就是說想辦法讓同色磚塊能碰在一起，就可以用更少的步數來清空遊戲板。

不過，在想辦法集合同色磚塊的過程，也會需要耗費步數，只有 10 步可得好好利用啊！遊戲可以無限次的重來，但重覆次數超過 3 次將無法獲得獎牌。如果真的解不開也不用灰心，在第 4 次嘗試時，就會出現 Hint 可以使用，每天都會提供 5 個 Hint 給玩家唷！

遊戲時雖然看不到有在計時，但其實在背後都有默默的幫玩家們記錄所花費的時間，在分享過關成績時，就可以選擇是否顯示過關時間與朋友們一較高下哦！

 
  • 網站名稱：Figure
  • 網站網址：https://figure.game/
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲頁面時，就可以看到當日的謎題。只有 10 步可以使用，從遊戲板底部點擊磚塊即可移除，同色相連的磚塊可一起移除。移除後，上方的磚塊就會往下掉。



    以此類推，將所有的磚塊都移除就可以過關。但若 10 步都用盡還無法全數清空，就必須重新開始。



    成功過關後，在三次內過關可獲得獎牌，超過就無法計入獎牌數。下方則會有你此回合的遊戲資訊卡，可以點擊下方的「Include solve time in results」加入過關時間，然後一併分享出去。



    如果嘗試到第 4 次，下方就會出現「Need a hint?」，點擊就能獲得提示，每天最多 5 個提示可使用。



    在手機上的話，可以選擇將遊戲網頁加到桌面上，之後要玩比較方便。iPhone 在開啟戲網頁後，點擊「分享」按鈕，選擇「加入主畫面」，再按下「新增」即可在桌面看到「Figure」的圖示。



    Android 手機在開啟遊戲網頁後，點擊右上角的「選單鈕」，再點擊「加到主畫面」，按下「新增」即可完成。

    最後更新：10-10, 2022 下午 12:01

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。