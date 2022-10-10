「Confetti Cannon」按一下！就能在任何網頁上撒出滿滿的五彩紙花！

線上教學在疫情的推波助瀾下已成為一種趨勢，有越來越多的課程都轉到網路上來進行，無論身在何處都能在線上學習，不過線上課的互動還是不比實體課來得精采，少了許多情感上即時的反饋與交流，總是讓人有些提不起勁對吧？

如果老師們想要幫線上課程增加一些熱鬧的氣氛，，

其實可以運用一些小道具，像是音效按鈕或是本篇要介紹給大家的「Confetti Cannon」五彩紙花發射器！它是一款支援 Google Chrome 瀏覽器使用的擴充功能，只要按下按鈕，就能立即在任何網頁中撒出歡樂的紙花！

這些紙花會從螢幕下方的左、中、右側分別噴出，噴出後數秒就會慢慢消失，如果想要持續久一點或看起來更熱鬧一些，就可以再多點幾下疊加使用哦！不過可惜沒有加上噴撒或歡呼的音效，不然就更棒了！可以應用在任何需要歡呼、慶祝、鼓勵等的時刻，有需要的朋友可以參考看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Confetti Cannon
  • 軟體版本：1.0.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：14.38KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載按這裡
    •  

    使用方法：

    開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。



    安裝後，記得將「Confetti Cannon」的按鈕圖示固定到工具列上，之後點擊圖示就會從螢幕下方噴撒出五彩紙花了。



    如果按一次覺得太單薄，可以重覆點擊疊加噴撒效果，有多滿就多滿！

    最後更新：10-10, 2022 上午 10:38

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