「KIZCLUB」免費下載種類超豐富的兒童教材！學習字卡、故事道具、手工藝、拼音遊戲……

「KIZCLUB」是一個專為學齡前及小學生提供的免費學習教材資源網站，可以幫助老師們在授課時能有更多有趣的道具來輔助教學，包含許多的內容，像是 ABC 英文字母的教材、拼音遊戲、故事道具、手工藝與學習字卡等，內容相當豐富而且完全免費。

大部份的教材都有提供彩色版與黑白版，黑白版還可以做為著色圖使用，，

讓孩子們在學習的時候，還能透過塗鴉來加深記憶，除了教學時可以使用外，也有一些是可以讓孩子手寫練習的，例如帶有虛線字體的字母表。

不過因為是外國網站，所以文字的部份皆以英文為主，但都一定會搭配可愛的插圖，老師或家長們可自行斟酌使用。手工藝的部份就沒有語言的問題，有超多可愛又簡單的手工藝可以讓小朋友來製作，有需要輔助教材的話，都可以到這裡來找找哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以從上方的分類來尋找需要的兒童教材。





每一個主題分類下都還有更多的小分類，可在左側欄位中看到。每種教材幾乎都有分 Color（彩色）與 B&W（黑白）兩種版本，可以依需求來選擇下載列印。





彩色版本的可以直接拿來做為教具使用，黑白版本則多了可以著色的功能。





部份遊戲類的教材還會說明遊戲如何進行唷！