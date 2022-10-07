無需成為天才，放鬆就能找到出路！「Kubi」多視角接線遊戲

「Kubi」是一位遊戲開發者與 8 歲兒子一同創作的 3D 立體接線遊戲，只需要旋轉關卡中的立方體，將正方形與圓形的圖塊成功連結就能過關，不需要 IQ 180 只需要有些耐心，每個人都能輕鬆找到過關的唯一路徑！

遊戲是完全免費的，雖然不知道有多少關卡，，

但仍然持續在更新當中，有挑戰慾的玩家們，不妨試試看能否追上開發者的更新進度吧！遊戲方式很簡單，搭配禪風的配樂，加上難度不算太高，玩起來其實蠻舒壓的。

如果覺得 3D 立體的視角看不習慣或不好操作的話，還可以切換成 2D 平面來挑戰，難度也許還可以更降低一咪咪唷！若喜歡這樣簡約設計的解謎遊戲，「Kubi」會是蠻不錯的選擇。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Kubi 軟體語言：英文 開發人員：XScoder 官方網站：https://xsgames.co/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟需先提供年齡並同意相關的用戶協議及隱私政策。接著進入遊戲主畫面，點擊就能從第一關開始挑戰！





點擊立方體就能旋轉角度，將帶有正方形與圓形的圖塊連接起來就能過關囉！





難度將會隨著關卡的推進而提升，不過只是看起來複雜而已，其實只要有耐心都不難。





如果覺得 3D 立體視角難以理解，可點擊左上角的「□」切換成 2D 平面。右上角則有「重新開始」及「提示」可使用。