TabSpace 把新分頁變成暫存筆記空間，可使用多種排版功能還能貼上圖片！

「TabSpace」是一個可以把 Google Chrome 瀏覽器新分頁變成暫存筆記空間的擴充功能，當你需要寫些什麼、記些什麼、留下什麼時，只要開啟新分頁，就能開始記錄，內容會自動保存，並在你下一次開啟新分頁時再度出現，，

除非手動刪除，否則所記下的內容都會一直存在。

提供淺色與深色兩種模式，並可使用多種的排版功能，最基本的就是可以加入項目符號或編號，很適合用於條列待辦事項之類的內容，也可以針對特定的字句加粗、加入斜體或使用刪除號。提供大標、副標、小標三種不同的標題層級，要拿來寫文章也不成問題，還能直接將圖片拖曳到分頁中或使用 Ctrl + V 貼上圖片。

如果是用來條列任務清單，還能在任務後方加入「截止日期」，依日期的遠近用不同的顏色來標示，紅色是已過期、橘色是今天到期、黃色則是未來 3 天內到期等，不過日期的設定需使用英文來填寫就是了，例如「due oct 15」或「due tomorrow night」，在新分頁右下角的「i」中有更詳細的功能說明可以參考。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：TabSpace 軟體版本：1.2.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：1.22MiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

在下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





接著開啟新分頁，就可以看到如下圖的介紹說明，刪除預載的內容後，就可以開始寫自己的筆記、待辦事項、任務清單等內容。點擊右下角的「i」可以看到更多的排版技巧、功能介紹。





可以加入截止日期、編號、項目符號、各種標題層級、加粗體/斜體/刪除號，還能直接貼上圖片等，在說明頁中都有詳細的使用教學。





點入右下角的「齒輪」就可以切換為暗色模式，或是將帶有截止時間的任務可視化。