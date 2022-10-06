Illustrations 免費可商用的插圖素材庫，提供 SVG、PNG、JPG 等格式

「Illustrations」是一個免費的插圖素材庫，雖然圖庫量目前僅約近 200 張，不過都是簡約風格的插圖，很適合應用在簡報、網站等處，使用上沒有任何特別的限制，只要覺得適合都可以拿來使用。

全部都開放免費下載，，

大部份都是單張插圖，部份則是插圖包，一次可下載 10 多張的圖片。網站上沒有特別分類，懶得逐一瀏覽的話，也可以使用關鍵字來搜尋相關主題的插圖。

每張插圖提供的檔案格式可能不同，主要以 SVG、PNG 圖檔為主，在試用時也有下載到 JPG 的檔案格式，皆要下載回來才會知道是什麼檔案格式。插圖包的部份就可以一次下載 SVG、PNG 與 FIG 三種檔案格式，下載時需填入 Email 但不需註冊成會員，提供給大家參考。

 
  • 網站名稱：Illustrations
  • 網站網址：https://illustrations.to/
    •  

    網站畫面：

    開啟網頁後，可在上方使用關鍵字搜尋想要的插圖。



    或者往下拖曳網頁，就可以看到插圖列表。在名稱上有標示 Pack 就是插圖包，沒有的基本上就是單張圖片。其中也會穿插一些付費插圖的廣告。



    點入想要的插圖，就可以點擊「Download Illustration」，輸入 Email 後將圖片的壓縮檔下載回來。至於下載到的會是什麼檔案格式，就得解壓縮才會知道了，不過普遍都以 SVG 為主。

    最後更新：10-06, 2022 下午 5:22

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