「SleeplessRoom」畫風超奇幻的異想世界逃脫遊戲

「SleeplessRoom」算是一款極短篇的逃脫遊戲，畫風非常特別，場景就設立在一個異想的世界裡，感覺奇幻又神祕，讓人忍不住想要一探究竟！所有的謎題散落的這個不眠的房間裡，雖然它的奇特畫風，，

讓各種線索與道具更多了一層隱密感，但只要耐心尋找都還是能被一一挖掘出來的。

整體來說難度中等，謎題的數量不算多，大部份的線索都還算是好理解與聯想，認真玩大概半小時就能解決，放鬆一點的話，一小時內應該也能成功逃脫，如果真的遇上難關，也可以透過觀看廣告來取得提示，提示都相當有用哦！

不過最後一道鎖的提示實在有點抓不到，沒忍住就上網找了攻略。所以這邊是想分享給大家一個資訊，那就是若你也理解不能，上 YouTube 是可以找到攻略的，不會讓你的一顆心懸在那放不下。喜歡逃脫遊戲的朋友，快一起來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：SleeplessRoom
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Kensuke Horikoshi
  • 官方網站：http://game.enblocksound.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊「new game」即可進入遊戲。中途離場的話會自動保存進度，下回就可以從「continue」繼續挑戰。有些線索顯而易見，有些則需要探索才能顯現。



    在場景中找到道具，就會被收在上方的圓球中，點選後再點擊要應用的地方，正確就能觸發下一個動作。



    許多的機關盒都需要玩家找出線索來解開。



    如果真的卡關，可以點擊左上角的圖示展開選單，點擊「hints」觀看廣告後就能獲得提示。

    最後更新：10-06, 2022 下午 12:43

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