Memorize! 瀏覽器問答練習工具，可輔助背單字、記憶各種需背誦的內容！

在學習任何科目的過程中，幾乎都會有些需要死背硬記的東西，例如背單字、背國文、背歷史、背數學公式、化學式等，需要經過反覆的練習，幾回合的遺忘、記憶、再遺忘、再記憶……，最後才會真正的烙印在腦海中。

但反覆的背誦總是令人感到無趣，，

如果你希望在使用瀏覽器時，也能一邊複習各種需要背誦的內容，那麼「Memorize!」也許會是一個不錯的輔助工具。它支援 Google Chrome 瀏覽器使用，是一個相當輕量級的擴充功能，可以讓使用者自訂問題與答案，然後設定想要反覆練習的間隔時間，就能在瀏覽網頁的過程中，穿插練習各種想要記住的內容。

間隔時間可以秒計，也可以用分鐘數來設定，開始執行後，就會在指定的時間隨機彈出問題，回答正確就會在下個間隔時間再跳出另外一題。如果連續答錯兩回，程式還會給出一字提示，再答錯就會再多顯示一個字，以此類推。練習會一直進行到所有的題目都能正確回答或是手動按下 Stop 為止，設定方式相當簡單，任何問答題目都能拿來做練習唷！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Memorize!
  • 軟體版本：1.4.6
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：96.03KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載按這裡
    •  

    操作畫面：

    在下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。



    安裝後，記得先將「Memorize!」的圖示固定到工具列上。點擊圖示就能展開設定畫面，在「Questions」裡輸入好題目與答案，然後設定練習的間隔時間，按下「Start」即可開始。

    輸入的方式是「問題:答案」，一行一題。以下圖為例，把英文單字當做題目，中文翻譯做為答案，就可以這樣輸入，也可以反過來把以中文為題目，英文單字為答案來輸入，全看自己想要練習的方向而定。



    時間到時，就會彈出一個小視窗，上面會顯示題目，在輸入框填入答案後按下「確定」或 Enter 鍵，就會判斷是否正確。



    連續答錯兩次，就會在題目後面顯示一字提示。



    完全正確就會顯示「Correct」，待下次的間隔時間到時，才會再跳出另一題。整個練習會一直進行到所有的題目都被正確回答，或是手動按下「Stop」為止。

    最後更新：10-05, 2022 下午 4:18

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。