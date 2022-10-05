Memorize! 瀏覽器問答練習工具，可輔助背單字、記憶各種需背誦的內容！

在學習任何科目的過程中，幾乎都會有些需要死背硬記的東西，例如背單字、背國文、背歷史、背數學公式、化學式等，需要經過反覆的練習，幾回合的遺忘、記憶、再遺忘、再記憶……，最後才會真正的烙印在腦海中。

但反覆的背誦總是令人感到無趣，，

如果你希望在使用瀏覽器時，也能一邊複習各種需要背誦的內容，那麼「Memorize!」也許會是一個不錯的輔助工具。它支援 Google Chrome 瀏覽器使用，是一個相當輕量級的擴充功能，可以讓使用者自訂問題與答案，然後設定想要反覆練習的間隔時間，就能在瀏覽網頁的過程中，穿插練習各種想要記住的內容。

間隔時間可以秒計，也可以用分鐘數來設定，開始執行後，就會在指定的時間隨機彈出問題，回答正確就會在下個間隔時間再跳出另外一題。如果連續答錯兩回，程式還會給出一字提示，再答錯就會再多顯示一個字，以此類推。練習會一直進行到所有的題目都能正確回答或是手動按下 Stop 為止，設定方式相當簡單，任何問答題目都能拿來做練習唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Memorize! 軟體版本：1.4.6 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：96.03KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

操作畫面：

在下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





安裝後，記得先將「Memorize!」的圖示固定到工具列上。點擊圖示就能展開設定畫面，在「Questions」裡輸入好題目與答案，然後設定練習的間隔時間，按下「Start」即可開始。

輸入的方式是「問題:答案」，一行一題。以下圖為例，把英文單字當做題目，中文翻譯做為答案，就可以這樣輸入，也可以反過來把以中文為題目，英文單字為答案來輸入，全看自己想要練習的方向而定。





時間到時，就會彈出一個小視窗，上面會顯示題目，在輸入框填入答案後按下「確定」或 Enter 鍵，就會判斷是否正確。





連續答錯兩次，就會在題目後面顯示一字提示。





完全正確就會顯示「Correct」，待下次的間隔時間到時，才會再跳出另一題。整個練習會一直進行到所有的題目都被正確回答，或是手動按下「Stop」為止。