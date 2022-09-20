「時短だ」為了節省設計時間而存在的免費素材庫，可商用、免版稅！

「時短だ」是一個來自日本的免費素材網站，「時短だ」意指使用預先備好的材料可以節省時間的意思，也就是站長將這些已經預先製作好的素材都整理起來，當設計上需要時，就能直接取用，不用再花時間尋找或另外設計，，

可以有效縮短設計時間。

目前已收錄近 7,000 張的圖片素材，除了可以使用關鍵字來搜尋外，在網站上也有提供 19 種分類，包含人物、動物、商業、金融、科技、醫療保健、教育、建築、運動、節日等，可以幫助使用者進行篩選，找圖更快速。

每張圖片都有提供多種的配色組合可以直接選用，或者也能更換其中的某些用色，來讓圖片素材可以更符合使用需求，在下載還能調整圖片的長寬尺寸，最後可選擇保存為 JPG、PNG、SVG 或 Ai 格式。

所有的圖片素材皆可免費下載，個人或商業用途皆可，使用時無需標示來源，不過若同一個設計項目中使用超過 20 張圖，就需要達成站長的某些要求，例如需在社群平台上介紹「時短だ」這個網站等，更詳細的資訊與使用限制，可在網站的「利用規約」中查看。

 
  • 網站名稱：時短だ
  • 網站網址：https://jitanda.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，可在上方使用關鍵字搜尋，或透過各種的「圖片分類」來查找圖片。



    點入喜歡的圖片，在下方就可以看到很多不同的配色與樣式設計，可直接點選取用，也可以在左側點擊色塊修改其中單一的顏色。



    在左側下方還有更多的配色組合可以選擇，重覆點擊同一組配色，會自動變換顏色的填入位置。



    最後可在左側上方調整圖的長寬尺寸，然後點選要需要的檔案格式，就能將它下載回來囉！

    最後更新：09-20, 2022 下午 4:22

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