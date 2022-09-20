「IDK?」超可愛！可分析優缺點的決策輔助工具

人生就是由不斷的選擇所組成，而每一個選擇都有它的優缺點，在面臨決擇時，如果覺得選擇困難，不妨透過優缺點的分析來幫助自己下定決心吧！「IDK?」是一款決策輔助工具，可以幫助使用者透過優劣分析來更釐清自己內心的想法，，

進而做出當下最好的決定。

介面設計相當可愛，結合趣味造型的表情符號，在使用時，可有助於減輕做決策時的沉重感，設定好自己的問題後，就可以分別把正反兩方的想法一一輸入進去，並為每個想法進行評分，App 則會自動依輸入的優缺點數量與比重計算出百分比，提供給使用者參考。

如果這樣還不夠，還能透過分享功能將目前的困擾與分析出的優缺點傳送給家人或朋友，請他們一起幫忙提供意見，不過當然啦！最終要做出什麼樣的選擇，還是只有自己能夠決定，畢竟每個人都該為自己的人生負責是吧！如果你正有無法決定的困擾，不妨就讓「IDK?」來幫幫你吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：IDK? 軟體語言：英文 開發人員：Vlad Paraschiv 官方網站：https://www.jamapps.io/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「IDK?」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點擊「Ask New Question」，在上方輸入目前遇到的困境後，點擊下方的「Add your response」加入各種正反兩方的想法。





在下方輸入自己認為的好處、壞處、優缺點等想法，並為每個想法進行評分，con 代表缺點、反向想法，Pro 代表優點、正向想法。





將想法都輸入進去後，上方就會自動計算百分比，可以做為最後決擇時的參考。





點擊右上角的「筆刷」圖示，可以進入主題列表，目前有三款主題設計限時免費中，都可以免費下載唷！下載後即可套用，都超級可愛的。