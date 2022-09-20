「VINTAGEJS」復古照片編輯器，簡單製作懷舊照片！

現在很少人會將照片沖洗出來，因為數位照片更容易保存與攜帶，但其實實體的照片在經過歲月的洗禮，疊加上的時代感，可以讓照片看起來更有故事性，如果想讓數位照片也有那樣懷舊又復古的感覺，，

可以用「VINTAGEJS」來處理一下。

「VINTAGEJS」是一個線上免費的照片編輯工具，專門用來製作具有復古效果的照片，與一般類似的工具不同，它並非提供濾鏡讓使用者直接套用，而是讓使用者透過一些調整工具來手動調配出最喜歡的感覺。

調整工具包含亮度、對比、暈影、淡化以及飽和度，還可以加上復古（RETRO）或增強（ENHANCE）效果，最後再套上復古相框、斑塊特效，共有 15 種不同的設計可以選擇。完成編輯後，就可以 jpg 格式保存下來使用囉！沒有浮水印，開啟網站就能直接使用。

操作畫面：

開啟網頁後，點擊綠框即可從電腦中選取要編輯的照片，或將照片拖曳到此處也可以。





接著就可以使用下方的工具來幫照片做些調整，包含亮度、對比、暈影、淡化與飽和度。每一個都可以使用滑桿來調整強度。





「Curves」可加入 RETRO 復古或 ENHANCE 增強效果。





最後的「Viewfinder」裡有 15 種的復古相框、斑塊效果可以選用，加上後整個懷舊復古的感覺就滿點啦！





全部都調整好後，就可以點擊「Download」將照片下載回來囉！