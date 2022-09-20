「VINTAGEJS」復古照片編輯器，簡單製作懷舊照片！
現在很少人會將照片沖洗出來，因為數位照片更容易保存與攜帶，但其實實體的照片在經過歲月的洗禮，疊加上的時代感，可以讓照片看起來更有故事性，如果想讓數位照片也有那樣懷舊又復古的感覺，，
「VINTAGEJS」是一個線上免費的照片編輯工具，專門用來製作具有復古效果的照片，與一般類似的工具不同，它並非提供濾鏡讓使用者直接套用，而是讓使用者透過一些調整工具來手動調配出最喜歡的感覺。
調整工具包含亮度、對比、暈影、淡化以及飽和度，還可以加上復古（RETRO）或增強（ENHANCE）效果，最後再套上復古相框、斑塊特效，共有 15 種不同的設計可以選擇。完成編輯後，就可以 jpg 格式保存下來使用囉！沒有浮水印，開啟網站就能直接使用。
網站名稱：VINTAGEJS 網站網址：https://vintagejs.com/
操作畫面：
開啟網頁後，點擊綠框即可從電腦中選取要編輯的照片，或將照片拖曳到此處也可以。
接著就可以使用下方的工具來幫照片做些調整，包含亮度、對比、暈影、淡化與飽和度。每一個都可以使用滑桿來調整強度。
「Curves」可加入 RETRO 復古或 ENHANCE 增強效果。
最後的「Viewfinder」裡有 15 種的復古相框、斑塊效果可以選用，加上後整個懷舊復古的感覺就滿點啦！
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全部都調整好後，就可以點擊「Download」將照片下載回來囉！
訪客留言：
One Reply to “「VINTAGEJS」復古照片編輯器，簡單製作懷舊照片！”
您好
我是來自FonePaw的市場經理，十分抱歉採用這個方式去嘗試聯繫上您。由於之前我們的郵件來往突然終止，並且沒有辦法再次聯繫上您。我們公司真的十分有誠意希望可以和您達成合作在您的網站上發佈產品測評文案，希望您可以原諒我的冒失。同時我十分希望可以收到您的回信
Thanks
Nancy