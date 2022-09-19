不會寫的生字，來這裡多練習幾遍就會了～可自訂內容的「自編國小一至六年級生字簿」

在國小階段正是大量累積腦中字庫量的時期，要認識字型、字音還要學習筆順，除了多看、多聽，書寫也是相當重要的練習，如果有些生字小朋友就是怎麼都記不起來，或是怎麼寫都寫不好，，

那麼肯定是練習得不夠，如果寫一次記不起來，可以再寫一張啊！（小朋友的臉已變成這樣😱）

「自編國小一至六年級生字簿」是新北巿政府教育局國小教育科提供的一個線上服務，家長們只要將小朋友想練習的生字輸入進去，就能自動產出超專業的生字簿，操作方式超級簡單，每次最多可練習 30 個字，但還是請適度練習，以免適得其反。

內容包含生字、注音、部首、筆畫、筆順分解圖以及 6 格的生字練習格，一頁最多可容納 5 個生字，檔案會保存為一個 Word 檔，將它列印出來就能給小朋友進行練習囉！想練寫什麼字都沒問題！

 
  • 網站名稱：自編國小一至六年級生字簿
  • 網站網址：http://eword.ntpc.edu.tw/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以在上方的「生字」欄位中輸入想要練習生字，最多 30 個。幫它取個檔名後，按下「確定送出」。



    接著就會跳出「另存新檔」的視窗，即可將 Word 檔保存下來。



    檔案內容如下圖，列印出來就可以給小朋友練習書寫了。

    最後更新：09-19, 2022 下午 4:21

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