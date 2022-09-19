你是美食造型師嗎？擺盤的功力又是如何？一起到「Food Stylist」來挑戰！

我們都聽過室內設計師、服裝造型師，但你有聽過美食造型師嗎？「Food Stylist」這款遊戲就是要來培養玩家們對美食擺盤、餐具運用與整體用餐環境氛圍的組合創造能力！與之前介紹過的「Redecor」玩法很類似，不過「Redecor」是針對室內裝潢的設計，而「Food Stylist」則是在美食方面的設計遊戲。

每天都有很多的活動挑戰在等著玩家，各種餐點類型都有，像是蛋糕、甜點、美式料理、下午茶等，，

從餐具的選用、食物的搭配、飲料、酒杯到桌面的裝飾、擺設等，全都需要玩家用心裝點！

每個挑戰完成後，就會進入投票的階段，由所有的玩家們來進行投票，最終獲得 前 3 名的話，就能獲得不錯的獎勵，進入前 10 名的話，也有基本獎勵可以拿。有空時也別忘了去投下你手上的票唷！

遊戲中最一般的貨幣就是鈔票，而金塊與銀幣則是透過拿到名次或達成特定任務才能獲得囉！無論是餐具或料理、飲品的選用，基本都需要使用鈔票來支付，比較特別的選項就需要用金塊或銀幣來換取啦！想要打造出最誘人的美食照片，就需要你精心的安排，如果對美食的裝飾感興趣，不妨可以來挑戰看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Food Stylist
  • 軟體語言：英文,日文等
  • 開發人員：Zeste Pty Ltd
  • 官方網站：https://zestegames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    點擊「Play」先從第一個活動挑戰開始，了解如何進行遊戲。每一個挑戰都會有情境的設定，可以了解一下，挑戰都會需要扣除一定的「湯匙數」，完成挑戰則可獲得基本的鈔票獎勵。下方則可了解獲得前 3 名的獎助內容。



    這個挑戰是要給朋友生日派對準備的蛋糕，圖片上「藍色」的部份是必須要有的項目，「黃色」則是可有可無的裝飾，可以自己決定要不要擺放。點擊「藍色」標籤就能在下方看到選項，每個選項右下角都會寫上它的售價。



    選擇第一層的蛋糕體後，需再選擇奶油的口味以此類推。若圖片下方有出現像滾輪的圖示，就代表該項目可以左右滑動旋轉調整它的角度。



    當「藍色」的部份都完成，下方就會出現「Finish」按鈕，可以遞交成果。當然也可以等「黃色」的裝飾也完成再遞交。



    按下「Finish」後，還可以選擇加入濾鏡，當然也是需要付出一些代價的。不加也可以，按下「Submit」就能獲得經驗值與基本獎勵囉！



    所有等待投票的作品都會列在上方，出現「Claim」時，就可以點擊查看結果，並可查看前 10 名的作品。



    有些挑戰活動有解鎖條件戰，像是必須去投票才能解鎖挑戰。此時，就可在下方切換到「讚」圖示，投下 5 票後就能解鎖啦！投票時是兩兩一組，按下比較喜歡的那一張照片即可。



    在任務列表中，完成特定任務就能獲得獎勵。累積經驗值提升等級時，也能獲得額外的獎勵哦！

    最後更新：09-19, 2022 下午 12:25

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