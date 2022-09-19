Habit Rabbit 任務型習慣養成輔助工具，達成任務幫兔兔改造房間！

有人說習慣的養成需要 21 天，但實際執行起來很常會在第一個星期內就放棄或遺忘它，想要養成一個好習慣或改掉一個壞的習慣都是相當不容易的，除了可以先從設定短期目標開始外，如果你喜歡玩些小遊戲，那麼也可以選擇搭配「Habit Rabbit」這樣的任務型習慣養成輔助工具來使用。

「Habit Rabbit」結合可愛的兔兔要來幫你養成習慣，，

先將想要養成的習慣或改掉的壞習慣都列出來，並設定一週想要執行的天數與內容描述，再設定通知就不用擔心會忘記它！每回標示完成時，就能獲得金幣用來幫兔兔整理髒亂的房間啦！

透過整理房間可以提升兔兔的好感度外，也能累積經驗值並解鎖新的家具或裝飾品，在為兔兔打造一個乾淨舒適完美生活環境的同時，你的習慣也能逐步養成唷！除了這些，App 還有加入心情記錄、日記以及待辦清單的功能，可愛又有趣還能一 App 多用，有興趣的朋友，快來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Habit Rabbit
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Justin Patrick Silang / SuperByte
  • 官方網站：https://superbyte.site/habitrabbit/home
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    初次使用時，會有操作教學的引導，教你如何新增習慣清單、如何標示完成、如何打掃房間、如何擺設裝飾等。



    達成習慣任務獲得的金幣，就可以用來整理房間，整理房間則可以解鎖新的家具或裝飾。不過有些裝飾、造型是需要用「胡蘿蔔」來換的。



    完成教學後，就可以來幫兔兔取個名字啦！然後就能看到他房間真正亂的樣子。兔兔三不五時還會說些話來激勵你唷！



    當天第一次點開日曆時，都可以記錄心情，打開日曆後就可以看到心情日記，下方則是你的習慣清單，完成的就可以點擊標示打勾並獲得獎勵。



    在右上角的選單中，點入「筆記本」就能寫下日記或是待辦事項囉！

    最後更新：09-19, 2022 上午 11:27

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