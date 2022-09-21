Lock Screen One 可顯示在鎖定畫面的提示小工具，待辦事項、目標或重要的一句話！

升級 iOS16 後，多了一些有趣的新功能，其中一項就是可以個人化的鎖定畫面，除了一樣可用照片做為背景外，還多了像是表情符號、隨機照片、天氣、天文等選項，讓你的鎖定畫面可以有更多不同的變化，，

並能依「專注模式」自訂不同的鎖定畫面唷！

另外，時間顯示的下方多了一個 1×4 的小工具區塊，這邊可以放入一些像是天氣、行事曆、提醒事項、電池電量、健身、新聞等資訊，也可以下載其它支援鎖定畫面小工具的 App，本篇要介紹的「Lock Screen One」就是其中之一。

「Lock Screen One」是一個很簡單的提示工具，可以讓我們在鎖定畫面中加入一段文字，直接顯示於時間下方的焦點位置，可用來顯示待辦事項、目標、座右銘或任何一段重要的文字，加入後只需要點擊小工具就能開啟主程式編輯內容，也可以搭配「捷徑」使用，在某個時間點或某個地點自動更改顯示的內容，一切都可以由你決定。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Lock Screen One
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Sindre Sorhus
  • 官方網站：https://sindresorhus.com/lock-screen-one
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 16.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lock Screen One」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    下載安裝後，開啟 App 就可看到如何在鎖定畫面加入小工具的教學，按下「Get Started」就能在下個畫面輸入要顯示的文字內容。



    接著到鎖定畫面長按進入編輯模式，點擊右下角的「＋」就能新增鎖定畫面。



    背景圖有很多不同類型可以選擇，下方則有列出一些現成的可以選用。



    選定背景後，就可以點擊「加入小工具」，並在清單中找到「Lock Screen One」，若最上面沒有顯示的話，也可以到下方的列表中尋找。



    點擊要加入的小工具，就會出現在上方的小工具區塊中。



    無論是要寫上不能遺忘的待辦事項、人生目標還是座右銘都可以，每次開啟螢幕時就能被提醒一次囉！

    最後更新：09-21, 2022 上午 10:25

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