「四季の音」收錄超過 60 種可幫助睡眠、提高專注力的自然環境音

每個季節都有屬於自己的聲音，「四季の音」就以季節為主題，收錄了超過 60 種的自然環境音，春夏秋冬各種不同的場景，像是小川、高原、清流、秋夜、雨、雷嗚、梅雨、海、荒野、溪谷、雪山等皆能在這裡面找到，想要改善睡眠或是提高專注力時，，

可以試著使用它。

App 的功能很單純，將所有的環境音一字排開，沒有特別進行分類或排序，搭配應景的美麗圖片，點擊就能開始播放收聽，關閉螢幕或跳離 App 可持續播放。不過程式只提供音量的調整，沒有播放定時器可使用，如果睡前收聽的話，可搭配 iPhone 內建「計時器」的「停止播放音樂」功能，就不用擔心睡著後，電池電量消耗殆盡囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：四季の音 軟體語言：英文 開發人員：hiroki sugimoto 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「四季の音」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以直接看到環境音列表，每一個環境音都有搭配美麗的圖片，在圖片右下角則可看到環境音的主題名稱。





點入即會開始播放環境音，圖片右下角可調整音量。保留在這個畫面退出程式，仍會持續播放，按「X」返回列表則會停止播放。