按兩下就能下載！最快速的圖片下載工具～Double-click Image Downloader

想要下載網頁上的圖片，一般來說都會使用滑鼠右鍵選單中的「另存圖片」功能來將其保存下來，但如果你想要擁有更快速的下載體驗，那麼也許可以來試試「Double-click Image Downloader」這款瀏覽器擴充功能。

它支援 Google Chrome 與 Firefox 瀏覽器使用，下載安裝後，只要在圖片上按兩下滑鼠左鍵，，

就會自動下載圖片，超級方便且快速！如果比較喜歡按按鈕下載的話，它還有提供懸停按鈕可以選用，只要將滑鼠移動到圖片上就能看到一個下載按鈕，點擊它即可下載圖片。

「Double-click Image Downloader」還有提供許多客製化的選項供使用者自訂，例如可以忽略長寬小於 100px 的圖片，或是將某特定網域的網頁、圖片排除在外，懸停按鈕的外觀也可做一點微調等。當然，如果實在懶得調整那些設定，直接使用預設的狀態就足夠應付一般的圖片下載需求啦！有興趣的朋友，可以一起來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Double-click Image Downloader
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 軟體下載Chrome 版本Firefox 版本
    •  

    操作畫面：

    以 Google Chrome 瀏覽器為例，在下載頁面中，點擊右上角的「加到 Chrome」再按「新增擴充功能」即可完成安裝。



    安裝後，就會自動跳出設定選單，可以依需求來調整其中的設定值，例如忽略過小的圖片、設定黑名單或白名單等。



    若比較喜歡使用按鈕來下載的話，可以在「Hover Button」下勾選「Enabled」，下面還可以針對按鈕的外觀來做些微調，包含樣式、大小、透明度以及按鈕出現的位置。



    之後，在網頁的圖片上按兩下或點按懸停按鈕，就能啟動下載動作。



    若需要再次調整擴充功能的設定，可在工具列上使用滑鼠右鍵點擊「Double-click Image Downloader」的圖示，點入「選項」即可再次開啟設定選單。

    最後更新：09-12, 2022 下午 2:47

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