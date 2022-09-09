「Simple Counter Button」可常駐在瀏覽器工具列的計數器，點擊圖示即 +1！

在工作或生活中可能會遇到一些需要用＂計數器＂來計數的情境，例如想記錄自己喝了幾杯水、在工作中接了幾通電話或是計算隔壁同事離開位置打混摸魚的次數（嗯？），而無論計數的目的是什麼，要取得計數器的方式都很簡單，下載相關的手機 App 或在線上搜尋計數器也可以找到一些線上服務可以使用。

而本篇要介紹給大家的「Simple Counter Button」是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，在安裝後即可將圖示固定到工具列上，，

點擊程式圖示就能進行計數，不需要另外開啟網頁或切換使用裝置，在電腦瀏覽器上就能直接計數。圖示上會顯示目前的計數，操作上相當方便。

預設點擊就能 +1，如果有其它增加數值的需求，也可以到「選項」頁面中進行修改，還支援計數音效提示以及當數字達一定數值時，就跳出通知的提醒功能。程式也會自動記錄每次點擊的日期與時間，有需要的話也可以展開記錄來查看唷！有計數需求的朋友可以來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Simple Counter Button
  • 軟體版本：2.5
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：24.7KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載按這裡
    •  

    操作畫面：

    開啟軟體下載頁面，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。



    安裝後，記得將圖示固定到工具列上方便日後使用。之後點擊橘色的「Simple Counter Button」圖示就能 +1。



    點擊圖示後，圖示右下角就會顯示目前的計數。



    在圖示上點擊滑鼠右鍵，可以將計數 -1、重置計數器或是點擊展開計數紀錄。點擊「選項」則可展開更多的功能設定。



    在計數紀錄中，可以日期時間遞增或遞減排列。



    而在「選項」設定中，可設定每次增加的數值、起始值、開啟計數音效，也可以在計數達一定數值時跳出提醒等。



    例如設定數值達 10 時通知，當計數到 10 時，右下角就會彈出通知的小視窗囉！

    最後更新：09-09, 2022 下午 4:41

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