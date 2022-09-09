「ClipDrop Relight」可重新調整照片光源的線上編輯器

「Relight」是 ClipDrop 近期推出的一個新服務，最主要的功能就可以重新調整照片的光源。大家都知道在拍照時，光線是很重要的，無論是方向、角度還是顏色、來源，在在都會影響照片拍攝出來的效果，如果在拍照當下無法完美的掌控光源，，

那麼就可以來「Relight」後製一下哦！

它是透過 AI 技術，在照片中加入新的光源，可以拖曳移動燈光，就像在攝影棚裡一樣可自由調整燈光的位置，還能依需求自訂燈光的顏色、距離、半徑等，為照片帶來不同的視覺感受。

除了照片的主體外，針對背景的部份，還有提供置換單色背景的功能。操作上完全免費，編輯後就能直接下載，但如果需要下載高解析度的圖片，就需要考慮 ClipDrop 提供的付費方案囉！可在網站的「Pricing」頁面中查看相關的資訊。

 
  • 網站名稱：ClipDrop Relight
  • 網站網址：https://clipdrop.co/relight
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，點擊虛線框選取圖片或將圖片拖曳到此處即可上傳。



    圖片上傳後，就會自動加入光源，拖曳可移動燈光的位置，在下方則可以調整燈光的顏色、強度、距離與半徑，如果不需要也可以按「垃圾桶」刪除。點擊「+ New light」可新增更多燈光。



    「Ambient」可調整主體的光線，一樣可以變換顏色、調整強度。



    切換到「Background」可以調整背景的部份。取消勾選「Receive」即可變成白色背景，點擊前方的色塊可展開調色盤更換不同的背景色。



    右上角還可以隱藏燈光圖示或是比較燈光加入前後的差異。完成調整後，就可以點擊「Download」將圖片下載回來。

    最後更新：09-09, 2022 下午 12:21

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