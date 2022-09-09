來「This House Does Not Exist」看看各種由 AI 生成的夢幻美屋

如果你平常就喜歡看美美的房屋圖片，幻想著在裡面生活的模樣，那麼到「This House Does Not Exist」來，就能看到更多欣賞不完的夢幻美屋！這個網站就像之前介紹過的「thispersondoesnotexist.com」一樣，所有的內容都是由 AI 自動生成的，只是前面這個網站生成的是頭像，，

而「This House Does Not Exist」則是房屋。

打開網站後就能看到一張房屋圖片，可能是在森林裡被自然環繞、可能有可以欣賞美麗日落的大片落地窗、有一座室外游泳池、漂亮的木造建築等，各種的可能都可能在這裡發生！點擊圖片或重新整理網站就能再看到另外一張房屋圖片。

每張圖片都會列出一些相關的標籤，點擊標籤就能看到其它有類似設計元素的房屋照片，它們都有專屬的網址，想要分享絕對沒問題，還可以針對喜歡的房屋進行投票唷！也許對大部份的人來說，這個網站只是可以讓我們做做白日夢，但或許它也能成為你對未來生活的想像。

如果對這類型的網站感興趣的話，其實還有一個是自動成生貓貓圖片的「thiscatdoesnotexist.com」網站，打開就能隨機獲得一張貓咪圖，喜歡貓咪的朋友，也可以來試試哦！

網站名稱：This House Does Not Exist 網站網址：https://thishousedoesnotexist.org/

網頁畫面：

開啟網站後，就可以看到一張房屋圖片，點擊圖片可再隨機獲得下一張。





在圖片下方可以點擊複製分享圖片的網址，如果喜歡這張圖片，也可以點擊最下方的連結投它一票。而在圖片左下角會列出一些文字標籤，點擊就能看到其它有類似元素的房屋圖片。





這些擁有類似元素的房屋圖片，會以投票數的高低來排列，點擊就能開啟大圖囉！