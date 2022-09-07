「Bike Life!」難度超級高的自行車平衡遊戲

要學會騎自行車，平衡感是相當重要的，如果無法掌控好平衡，車子很容易就會往某個方向偏移，若緊張一下子修正太多，又可能會往另一個方向偏去，，

剛開始摔個幾次都是難免的。

如果現實生活中你的自行車騎得很不錯，到「Bike Life!」這款遊戲的世界裡，那可就不一定了，它是一款難度超級高的自行車平衡遊戲，玩家透過點擊螢幕的方式來控制一位自行車騎手，讓他能夠順利的避開街道上的汽車、行人等障礙物，並平安的到達終點。

每關的騎乘距離其實沒有很遠，但是自行車騎起來超失控，左右方向的控制必須及時掌握才能避免摔個四腳朝天。不過如果失敗了也沒關係，只要重新挑戰即可，過關時，可累積能量解鎖新的造型，或是使用在過程中收集到的金幣，也能解鎖更多有趣的造型哦！角色與自行車都有許多裝飾部件可以自訂，有興趣的朋友可以一起來挑戰看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Bike Life! 軟體語言：英文 開發人員：Bad Idea 官方網站：https://www.juicy-publishing.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會進行操作教學，點擊畫面左右半邊可控制自行車的方向，但必須自己抓感覺平衡回來，因為點了左邊就會一直往左邊偏去唷！





順利通過終點即可過關。但如果中途撞到了東西摔倒了，就算挑戰失敗，必須重新來過。





每一關的場景與挑戰都不同，但最大的敵人絕對是自己（的手指頭）！





在部份的關卡中有機會可以收集金幣，必須操控自行車去收集，錯過就沒有囉！收集到的金幣，可以到「更衣室」去解鎖更多不同的造型。





在更衣室中除了可以更換角色，幫角色換裝外，自行車的外觀也有很多部件可以做調整哦！