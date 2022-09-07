Retoucher 線上圖像去背工具，支援批次處理、背景合成、加入文字！

「Retoucher」是一款線上圖像去背工具，只要將圖片上傳到網站，在大約 5 秒後，就能看到去背的成果，無論是人像、商品、圖形還是動物，AI 都能準確辨識近乎完美的將背景去除。

不過與其它類似的去背工具相比，，

它更適合運用在商品圖上，其支援批次處理，可一次上傳多張圖片同時進行去背動作，並可在去背後選擇適合的背景模版，以商品圖來說，一般都會在去背後套用白底背景，如果完全由人工處理可得花費許多時間，但對「Retoucher」來說，那只是幾秒鐘的時間而已。

網站提供 7 種不同的背景模版主題，可以視需求來選擇套用，基本都會提供透明背景、白底兩種選擇，其餘則依主題的不同有更多純色、花俏圖形、各種不同情境圖可套用，並能進一步加入文字、陰影或是依不同的上架平台快速調整圖片的尺寸大小。

完成去背、編輯後，就能直接將圖片以原解析度保存下來，不過免費版本每天僅可下載 1 張去背圖片，背景模版的選項也有限，若覺得它功能不錯的話，網站還有提供其它專業版、商業版、企業版的付費方案可以參考，可依去背的需求量來選擇不同的方案唷！

 
  • 網站名稱：Retoucher
  • 網站網址：https://retoucher.online/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，點擊「Upload one or multiple images」選取要去背的圖片，或將圖片直接拖曳到虛線框中。



    等待數秒後，就能看到去背的成果，可直接點擊「Download」將它下載回來。在右側有一些背景模版可以選擇，點擊就能切換到編輯模式查看套用後的效果。



    在編輯畫面上方就可以針對圖像進行調整，更換不同的背景模版、加入陰影、調整尺寸或是加入文字等。

    最後更新：09-07, 2022 下午 12:20

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