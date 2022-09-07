每天 5 分鐘，持續練習一個月就能「輕鬆學會日文 50 音」！

所有剛開始接觸日文的初學者，對於日文 50 音的學習肯定都會經過一段背了又忘、忘了再背反覆記憶學習的日子，記憶力好的可能只需要幾天的時間就能全部記起來，但有更多的人則需要花費更長的時間才能將這些平假名、片假名給記熟。

如果遲遲無法將 50 音牢記，學習進度也就沒辦法繼續往前推進，實在是很可惜的事啊！若你也一直處於 50 音的學習階段無法更進一步，，

可以來試試這款號稱每天只要 5 分鐘，持續練習一個月就能「輕鬆學會日文 50 音」的 App 吧！

它將所有的 50 音都完整的列出並分組，每一個組別都有提供發音、平假名、片假名以及羅馬拼音的對照，使用者可以依組別分別學習，一組一組累積記憶。當覺得記憶的差不多時，就能依組別進行練習。

練習的方式會混合提供平假名與片假名，由使用者回答對應的羅馬拼音，透過反覆的練習，持續一個月，就能看到學習效果啦！可以單一組別練習，也可以依學習進度複選多個組別混合練習，更能提高熟悉度，正在學習日文 50 音的朋友，可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：輕鬆學會日文 50 音 軟體語言：繁體中文 開發人員：clear blue sky 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「輕鬆學會日文 50 音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用的話，可以先點入「使用教學」了解一下操作方式。





之後就可以直接進入「開始練習」。點擊每個組別前方的圓形圖示可聽取該組別所有假名的發音，先記憶發音與字形、羅馬拼音的對照。覺得記熟後，就可以點選要練習的組別，再點擊右下角的按鈕開始練習。當學習到後期時，可直接點擊右上角的「雙勾」圖示，即可全選所有的組別。





練習時，會以平假名、片假名混合出題，輸入對應的羅馬拼音，正確即可進行下一題。全部回答完畢則會顯示完成進度，到達 100% 的那天，也就是從 50 音的課堂畢業的那天啦！