每天 5 分鐘，持續練習一個月就能「輕鬆學會日文 50 音」！

所有剛開始接觸日文的初學者，對於日文 50 音的學習肯定都會經過一段背了又忘、忘了再背反覆記憶學習的日子，記憶力好的可能只需要幾天的時間就能全部記起來，但有更多的人則需要花費更長的時間才能將這些平假名、片假名給記熟。

如果遲遲無法將 50 音牢記，學習進度也就沒辦法繼續往前推進，實在是很可惜的事啊！若你也一直處於 50 音的學習階段無法更進一步，，

可以來試試這款號稱每天只要 5 分鐘，持續練習一個月就能「輕鬆學會日文 50 音」的 App 吧！

它將所有的 50 音都完整的列出並分組，每一個組別都有提供發音、平假名、片假名以及羅馬拼音的對照，使用者可以依組別分別學習，一組一組累積記憶。當覺得記憶的差不多時，就能依組別進行練習。

練習的方式會混合提供平假名與片假名，由使用者回答對應的羅馬拼音，透過反覆的練習，持續一個月，就能看到學習效果啦！可以單一組別練習，也可以依學習進度複選多個組別混合練習，更能提高熟悉度，正在學習日文 50 音的朋友，可以參考看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：輕鬆學會日文 50 音
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：clear blue sky
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「輕鬆學會日文 50 音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次使用的話，可以先點入「使用教學」了解一下操作方式。



    之後就可以直接進入「開始練習」。點擊每個組別前方的圓形圖示可聽取該組別所有假名的發音，先記憶發音與字形、羅馬拼音的對照。覺得記熟後，就可以點選要練習的組別，再點擊右下角的按鈕開始練習。當學習到後期時，可直接點擊右上角的「雙勾」圖示，即可全選所有的組別。



    練習時，會以平假名、片假名混合出題，輸入對應的羅馬拼音，正確即可進行下一題。全部回答完畢則會顯示完成進度，到達 100% 的那天，也就是從 50 音的課堂畢業的那天啦！

    最後更新：09-07, 2022 上午 11:11

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。