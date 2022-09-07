讓 iPhone 上車時自動執行「神盾測速照相」、自動播音樂

很多人車上的音響可能會有導航、可以帶你回家，不過不一定都會內建超速照相警報功能，如果你的車機沒有、行車記錄器也沒有，可以在手機裡安裝「神盾測速照相」超速預警 APP，每次開車時開著，隨時提醒自己油門不要隨便踩太用力。

不過每次開車時都要自己手動開啟「神盾測速照相」似乎有點麻煩，，

如果你希望每次開車、發動引擎時手機都能自動執行某些 APP 或自動播音樂或提供其他訊息，可以試試看 iPhone 手機內建的「捷徑」功能，透過偵測 GPS 定位（經過某個地點）、是否連上某個 Wifi、手機是否與汽車音響進行藍牙連線、是否連線 Apple CarPlay、感應到NFC、是否進入開車勿擾模式…等等方式，來自動執行你指定的 APP 或其他特定任務。

iPhone 內建的「捷徑」功能其實相當簡單且實用，可以做的事相當多且細膩，譬如說我們可以在行經某個路口時自動提示還有多少時間可以抵達目的地，也能在按掉鬧鐘之後自動播放一首好聽的歌、自動報時或朗讀特定文字內容、發簡訊或LINE給特定人、控制家裡的電器或裝置… 甚至手機聽到特定聲響時還能自動反應、執行預先安排好的任務（這個很神奇~）。

在連線藍牙或執行 CarPlay 時自動播放歌曲、啟動APP

第1步 在 iPhone 中開啟「捷徑」應用程式，在「我的捷徑」選單裡可以看到一堆系統內建的快捷操作，五花八門什麼都有，按一下就可以執行預先設計好的複雜工作。

第2步 切換到「自動化」頁面，點一下右上角的「+」，再按「製作個人自動化操作」，自己設計一個自動化操作任務。

第3步 我們可以在選單裡面挑選各種觸發條件，如連線 CarPlay 時，自動執行指定 APP 或播放指定歌單…。

第4步 按「加入動作」或拉開下面的選單來點選你要執行的任務，裡面東西非常非常多，可以多花點時間研究。

第5步 選擇「打開 APP」這個動作後，按一下「App」並點選你要用的程式。

第6步 如果你有安裝 YouTube Music 的話，還會有一系列歌單、播放清單可以選，或者直接點最下面的「播放」，它就隨便播。

第7步 全部完成後，記得把自動化操作任務下面的「執行前先詢問」跟「執行時通知」兩個選項取消，這樣以後一連上 Apple CarPlay 時，便能自動執行你指定的工作而且不會跳出來問你要不要這麼做。