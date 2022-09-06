「Nothing but Wallpapers」100% 免費的高畫質手機桌布，多種主題風格可選擇！

「Nothing but Wallpapers」從名稱就能知道，它是一款專門提供桌布的 App，目前已有超過 550 張的桌布可供下載使用，，

在程式中可用列表的方式，瀏覽所有的桌布，或者也可以透過主題分類來先做一部份的篩選。

開發者將桌布分為粉彩、漸層、圖案、深色、幾何、抽象等 10 大類，每一類都有很多的桌布可以選擇，質感都相當不錯，除了可以直接套用到鎖定畫面、主畫面外，也可以選擇收藏或是下載保存到相簿，以便日後替換使用。

每一款桌布的詳細資訊中都有標明作者以及版權聲明，僅開放個人使用，還有提供桌布所使用到的色票集合，並可直接點擊色票複製色碼，對於正有選色需求的朋友來說，也是一個尋找配色靈感的好工具唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Nothing but Wallpapers
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：AsdlorDesigns
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Nothing but Wallpapers」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就能直接看到桌布列表，可向下一一瀏覽所有的桌布。



    由下方可切換到主題分類，可以依不同的主題來查找桌布。



    找到喜歡的桌布圖片後，就可以點擊下方的按鈕選擇下載、套用或收藏。套用的部份，可選擇單純套入主畫面、鎖定畫面或兩者皆是。



    點擊「詳細資訊」可查看作者、版權聲明等資訊，下方還有色票可以直接點擊複製桌布所使用到的各種顏色色碼唷！



    切換到最右側的「❤」就可以瀏覽加入收藏的桌布。

    最後更新：09-06, 2022 下午 4:30

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