「4=10」數字解謎遊戲，會基本的四則運算就能玩！

第一眼看到「4=10」這個名稱，還以為是與考驗邏輯能力、智力測驗相關的內容，實際上接觸後才知道，，

原來這裡的「4」是 4 個數字的意思，這款數字解謎遊戲，就是要玩家利用 4 個數字與 4 個運算符號來搭配，列出等於 10 的算式就能過關。

遊戲一共設計了 500 道題，難度會逐步緩慢的提升，玩起來富有挑戰性而且有成就感。每道題都會由不同的 4 個數字所組成，運算符號可重覆使用，不過「括號」每題就只有一組，需要時可派上用場。

在 Google Play 獲得 4.9 分的高評價，普遍玩家都給了正向的評論，有玩家就說它「玩法簡單，但卻很能讓人動腦的遊戲」、「比想像中好玩」、「適合打發時間」，重點它可免費下載還無廣告干擾，是一款優質且老少閒宜的休閒益智遊戲唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：4=10 軟體語言：英文 開發人員：Sveinn Steinarsson 官方網站：https://fourequalsten.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會有一些玩法教學說明，可以先了解一下。





看完教學，就可以實際操作看看，拖動下方的運算符號，就能選擇要插入的位置，讓算式等於 10 就能過關。





每一關都會由不同的 4 個數字所組成，想辦法用加減乘除湊出 10 吧！





如果有需要的話，可隨意拖動數字的排列順序。部份的題目還會禁用某些運算符號唷！這些在遊戲中都會有相關的說明。