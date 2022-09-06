模擬卡式錄音機造型！「智能磁帶錄音機」可背景執行、通知欄快速啟動！

「智能磁帶錄音機」是一款多功能的錄音 App，它模擬了早期實體的卡式錄音機造型，在錄音時，，

可於畫面上看到一個錄音帶，轉軸還會跟著緩緩的轉動，啟動與結束時會加入操作機器的音效聲，在視覺與聽覺上都多了一些趣味效果，不過年輕的朋友們大概都不知道什麼是＂錄音帶＂了吧！（容我流下時代的眼淚 😭）

錄音的功能算是蠻完整的，可以暫停再錄，並支援背景執行可節省電力的消耗，提供 amr、3gpp 以及 mp3 格式可選擇，音質的部份也能依需求來做調整，取樣率最高可選擇 48kHz，開啟 App 後就會在通知欄中常駐，從這裡也能快速啟動錄音功能。

所有的錄音都會被完整的保存在手機中，除了可透過 App 來播放收聽外，它還有提供基本的裁剪功能，可快速針對錄音的內容來進行剪輯，並有設置來電鈴聲的功能，操作相當簡單，無論是會議記錄、訪談、演講或是拿來製作手機鈴聲都是不錯的選擇，有興趣的朋友可以來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：智能磁帶錄音機 軟體語言：繁體中文 開發人員：reams Room 官方網站：https://dreamsroom.applinzi.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「智能磁帶錄音機」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就能看到錄音機畫面，點擊錄音帶上方的名稱就能修改錄音檔名。點擊下方紅色的「●」即可開始錄音。





開始錄音時，錄音帶也會開始轉動。下方可選擇暫停、繼續、停止或刪除錄音。





停止錄音後，就會自動保存音檔，可接著點擊播放收聽，或者也可以由上方切換到「錄音文件」就能以列表的方式查看所有的錄音檔。





在左上角展開選單，點入「設定」可以更改錄音檔的格式、音質、採樣率（取樣率），以及選擇是否要打開音效。「存儲位置」可查看音檔儲存的位置，但沒有開放自訂。





在錄音檔列表點擊音檔右側的選單鈕，可切換到「裁剪」功能，就能依需求來剪輯音檔，設定起迄點後，可試聽確定 OK 後，再按下「儲存」就可重新命名保存。





當開啟 App 時，通知欄也會常駐快速啟動功能，點擊右側的錄音鍵就能開始錄音，關閉螢幕也會持續錄製，直到手動停止為止。