【免費】神盾測速照相，永久更新！（iPhone, Android）

不管是 FB 或 LINE 上都時常會流傳著哪裡又有警察站崗、哪個路段又增設了測速照相機… 並語帶諷刺的說政府又要賺大錢、民眾荷包又要失血了….

其實好好遵守交通規則就不用擔心收紅單或被取締，

也不用憤世嫉俗地痛罵「檢舉達人」什麼的。

不過偶爾可能某些路段的車速限制比較嚴格如果你不是當地人又剛好沒注意到的話很容易就超速、被拍了。如果不想開車騎車時一直擔心哪裡有測速照相機、哪裡可能會躲警察可以在你的手機安裝「神盾測速照相」這個 APP透過 GPS 定位與完整的「固定式」、「移動式」、「經常出沒」…測速地點資料庫以語音及畫面顯示方式隨時提醒我們全台灣包含國道與各路段的時速上限避免超速違規。

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除了測速照相點的警示功能外「神盾測速照相」還提供了「HUD 模式」讓我們把手機放在車子上當「抬頭顯示器」用能顯示測速提醒還可顯示目前的車速。

此外語音警示的設定功能也相當細緻提供了測速點警告、限速通知、超速警告與通過警告等4種不同警示方式每種警告都可依時速設定發出警示音的時機還能自訂警示音效的內容看是語音或不同聲音特效都可以。

功能與特色： ● 偵測時不需要網路連線! 網路頻寬零浪費.

● 固定式,移動式,經常出沒點,高架橋,闖紅燈..全都提供.

● 高速公路,快速道路,平面道路,市區道路自動偵測,全部支援.

● 雷達漸近音,並提供兩種模式設定

● 支援背景執行,可與Google Map導航完美搭配.

● 支援同步音樂播放,聽音樂時也可以語音通知.

● 照相點免費網路更新, 確保偵測最佳準確度.

● HUD抬頭顯示,可自訂亮度,語音音量大小.

● 支援相機方向判斷,對向行駛不誤報.

● 速限顯示,並且能顯示距離照相點之距離.

● 智慧型警告距離,自動調整.

● 支援自訂語音,您也可以自己錄音當警示音喔

● 固定式/移動式/經常出沒等各種測速裝置都可以獨立設定

● 支援平均速率警示

● 除了語音警示,系統亦提供了多種聲音供選擇

使用方法：

第1步 在手機中開啟「神盾測速照相」APP 預設會自動啟動偵測此時我們可以點「背景模式」讓畫面縮到最小然後再去執行 Google Maps 導航或其他音樂播放或 YouTube… 等功能。

如果要停止的話可以按「偵測停止」或「離開」關閉程式。



第2步 在「更新/設定」裡面有幾個重要的設定一是偶爾按一下「更新」按鈕隨時掌握最近的測速地點更動狀態。另外就是「主音量」的部分如果你的用車環境很吵的話記得在這邊把音量調大一點才聽得到警示音。

另外就是下面「語音警示項目」的設定我們可以分別勾選或取消固定式、移動式、經常出沒或其他等項目有勾的就會警示按下「►」播放按鈕就能試聽警示音的內容如果要修改警示音的內容就按中間的「設定」。



第3步 每種警示項目都可以個別設定不同的通知類型與通知方式如果你希望超過速限才警告的話也可以按進「狀態」裡面去修改。

這個設定很重要可避免開車時（尤其是高速公路上）一直叫有超速的話再提醒沒超速的話就安靜待著。