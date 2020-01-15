「熊愛學台語」從單詞學習開始，讓你的台語越來越輪轉！（Android）

很多朋友可能家裡的長輩是講台語的但本身可能聽得懂卻講不好或是甚至連聽都不太行，

而台語又不像其它語言有很多方便的管道可以自我學習PTT 鄉民 ManInBlack 就開發了「熊愛學台語」這款 App 想幫助大家一起來學習！

「熊愛學台語」是一款以單詞為主的台語學習程式主要分為四大功能在「凊彩學學」裡利用字卡的方式來進行每張字卡都可以學習到一個單詞字卡上除了釋義外也有拼音與真人發音可以聽若記得了就往右滑還不熟悉的就向左滑逐步的學會更多的台語單詞。

「主題詞彙」則是會用主題式的內容列出相關的單詞目前有兩首台語歌曲可以學習包含滅火器的《長途夜車》與茄子蛋的《浪子回頭》想學唱歌的可以來看看；「𨑨迌溫習」會從已學會的單詞中隨機挑出 6 個來進行翻牌記憶遊戲可用來檢視自己的學習成果；而最後的「學習歷程」可瀏覽所有已學會的單詞。

如果你對台語也有興趣平常除了抓到機會就多講外在「熊愛學台語」裡多學習一些新詞也蠻有幫助的唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 熊愛學台語

熊愛學台語 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： KBearXD Inc.

KBearXD Inc. 官方網站： https://www.facebook.com/GonnaGg/

https://www.facebook.com/GonnaGg/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「熊愛學台語」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

程式主要分為四個功能「凊彩學學」裡可依序學習字庫中的單詞預設會自動播放發音點擊「喇叭」可再次收聽。記得的單詞可向右滑還不記得的就向左滑滑完就可以再學習下一個單詞。

「主題詞彙」目前有兩首歌曲可以學習點入即可查看所有相關的單詞點擊右下角的按鈕可進入字卡學習模式。

學習到一個程度時就可以到「𨑨迌溫習」來玩玩翻牌遊戲會由已記得的單詞中隨機挑選 6 個來進行遊戲預設翻牌時可聽發音若想更有挑戰性的話之後可到設定中將遊戲時的真人發音關閉。

「學習歷程」中可查看所有已記得的台語單詞。最右側的「設定」就能選擇是否要自動播放發音、遊戲時是否要播放發音。