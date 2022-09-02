「Air Swipe」免觸控、可隔空滑動的網頁瀏覽器，邊煮邊看食譜好方便！

現在有越來越多的人喜歡自己在家下廚，不過如果要一邊看食譜一邊做料理的話，難保手指不弄髒螢幕，，

畢竟做菜備料手不是濕的就是黏的，還要去滑動螢幕查看食譜實在是下不了手，這種時候就超級需要像「Air Swipe」這樣的瀏覽器 App 啦！

「Air Swipe」是一款可以不用觸碰到螢幕就能隔空滑動網頁的瀏覽器，只要先將要查看的網頁準備好，然後啟動隔空滑動的功能，就可以利用手掌在前鏡頭向上或向下揮動，網頁畫面就會依指示移動，敏感度很不錯！下回手髒髒又需要一邊瀏覽網頁時，就可以利用它來取代 Safari 囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Air Swipe 軟體語言：英文 開發人員：Christopher Meehan 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Air Swipe」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式需先給予必須的權限。按下「OK」再按下「好」。





接著就可以看到瀏覽器畫面，點擊左上角的「手掌」即可啟動隔空滑動網頁的功能，不過初次啟用會有操作教學，跟著畫面上方的手一樣在前鏡頭向上揮動，練習隔空操控的技巧。手不要碰到螢幕，手指要併攏就像敬禮的時候一樣。





之後，找到需要的網頁後，點擊左上角的「手掌」就能啟動 Air Swipe（隔空滑動）功能，此時上方的橢圓圖示會變成紅色代表啟用。





此時在前鏡頭上手指併攏向上或向下揮動就能控制網頁的滑動。再次點擊「手掌」則可關閉 Air Swipe。





如果覺得感應度需要做些調整，可點擊右上角的「齒輪」即可增減「Swipe Value」的數值。