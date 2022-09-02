「earth.fm」可免費線上收聽的自然音景庫，讓你輕鬆神遊大自然！

「earth.fm」是一個專門提供世界上各種自然音景的網站，除了可在網站上收聽外，也有提供 Google Chrome 與 Firefox 的瀏覽器擴充功能，，

可以直接安裝到瀏覽器上方便收聽，當然如果不想安裝的話，將網站加入收藏，需要時再開啟收聽也是不錯的方式。

目前收錄的自然音景已有 500 多個，皆是由全球超過 100 名的專業現場錄音師與音頻生態學家所錄製及策劃的，包含各種不同的地點、環境、自然生態，除了比較常聽到的森林、海洋、河流外，也深入沙漠、沼澤等處，讓每個收聽的人都可以輕鬆自由讓心靈徜徉在大自然之中。

網站上有提供播放器，並可依喜好編輯自己的播放清單，就能一邊使用電腦、一邊聽著大自然的交響樂。需要休息時，閉上眼睛想像自己就身處其中，感覺相當不錯哦！如果有興趣的話，在網站上可以查看到每個音景錄製的地點、當下場景的描述等資訊，可以更幫助我們更有身歷其境的感覺。

網頁畫面：

開啟網站後，在上方點擊黃色的播放鍵，就能收聽下方精選的音景。





或者拉到網頁最下方，點擊「Recording Archive」即可從音景清單選擇想要收聽的錄音檔案。（也可點這裡快速開啟）





音景列表沒有特別做分類，所以得有點耐心找到自己喜歡的自然環境類型。





點入音景下方的「READ MORE」就可以看到更多相關的介紹說明，包含地點、錄音人員以及錄音當下的情境描述等。點擊「LISTEN TO THIS SOUNDSCAPE」可立即收聽，或點擊「add to playlist」加入播放清單。





下方還可透過地圖查看錄音地點位置。





網頁畫面下方可看到播放控制器，可輕鬆控制播放狀態，點擊最右下角的按鈕即可展開查看播放清單，點擊音景右側的按鈕可將其從清單中移除。