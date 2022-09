Posted on

「earth.fm」可免費線上收聽的自然音景庫,讓你輕鬆神遊大自然!

「earth.fm」是一個專門提供世界上各種自然音景的網站,除了可在網站上收聽外,也有提供 Google Chrome 與 Firefox 的瀏覽器擴充功能,,

可以直接安裝到瀏覽器上方便收聽,當然如果不想安裝的話,將網站加入收藏,需要時再開啟收聽也是不錯的方式。

目前收錄的自然音景已有 500 多個,皆是由全球超過 100 名的專業現場錄音師與音頻生態學家所錄製及策劃的,包含各種不同的地點、環境、自然生態,除了比較常聽到的森林、海洋、河流外,也深入沙漠、沼澤等處,讓每個收聽的人都可以輕鬆自由讓心靈徜徉在大自然之中。

網站上有提供播放器,並可依喜好編輯自己的播放清單,就能一邊使用電腦、一邊聽著大自然的交響樂。需要休息時,閉上眼睛想像自己就身處其中,感覺相當不錯哦!如果有興趣的話,在網站上可以查看到每個音景錄製的地點、當下場景的描述等資訊,可以更幫助我們更有身歷其境的感覺。

網頁畫面:

開啟網站後,在上方點擊黃色的播放鍵,就能收聽下方精選的音景。





或者拉到網頁最下方,點擊「Recording Archive」即可從音景清單選擇想要收聽的錄音檔案。(也可點這裡快速開啟)





音景列表沒有特別做分類,所以得有點耐心找到自己喜歡的自然環境類型。





點入音景下方的「READ MORE」就可以看到更多相關的介紹說明,包含地點、錄音人員以及錄音當下的情境描述等。點擊「LISTEN TO THIS SOUNDSCAPE」可立即收聽,或點擊「add to playlist」加入播放清單。





下方還可透過地圖查看錄音地點位置。





網頁畫面下方可看到播放控制器,可輕鬆控制播放狀態,點擊最右下角的按鈕即可展開查看播放清單,點擊音景右側的按鈕可將其從清單中移除。