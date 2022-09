Posted on

「Photosonic」輸入文字 AI 就幫你畫出來的藝術畫產生器

藝術美感大多來自於天份,有的人天生就特別有創作能力,可以揮筆成畫,,

但有些人的繪畫能力,可能就只限於火柴人的等級,不過在「Photosonic」面前可是人人平等的,只要將腦海中想像的場景畫面用文字描述出來,它就能在數秒之內畫出三張符合描述情境的圖畫!

這場景情境的描述可以很白話、很細節,寫的越詳細圖畫的呈現就會越精確,而且除了可以自定圖畫的內容外,還能再加上畫風的要求,例如可以套入梵谷或達文西的畫風,也可以選擇加入 GQ 雜誌的感覺,或是來點日本傳統畫、超現實、黑白畫等各種不同的風格。

使用上完全免費,產出的圖畫效果都相當不錯,可以選擇保存或是分享,不過圖畫都會在右下角押上浮水印,而且有限制每天只能產出 10 次,超過只能等明天再來玩囉!有興趣的朋友可以試試。

網頁畫面:

開啟網頁後,就可以在上方的文字框中輸入想要的圖畫內容描述,如果不知道該從何下手,也可以按下「Try an example」,讓網站隨機幫你加入一段描述,接著按下「Generate」,數秒後就能看到所產出的圖畫啦!





例如,我的範例描述是「Tony the Tiger Falling asleep in a sewer, Cover of GQ Magazine」(老虎 Tony 在下水道睡著了, GQ 雜誌封面),就獲得了下面這三張圖,每張圖畫右上角都可以選擇下載或分享。





選擇下載的話,會在網頁中開啟圖片,再使用滑鼠右鍵選擇「另存圖片」即可將其保存下來。分享的話則會產出圖片網址或從下面選擇要分享的管道。





如果實在不知道要讓 AI 畫什麼的話,在下方的「Best Generations」與「Recent Generations」都有一些圖畫範例可以參考,將滑鼠移到圖畫上方,就能看到它的文字描述,按下「Try This」即可將文字描述複製到上方的文字框中,可嘗試修改它的內容或直接使用也可以。