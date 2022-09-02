「Photosonic」輸入文字 AI 就幫你畫出來的藝術畫產生器

藝術美感大多來自於天份，有的人天生就特別有創作能力，可以揮筆成畫，，

但有些人的繪畫能力，可能就只限於火柴人的等級，不過在「Photosonic」面前可是人人平等的，只要將腦海中想像的場景畫面用文字描述出來，它就能在數秒之內畫出三張符合描述情境的圖畫！

這場景情境的描述可以很白話、很細節，寫的越詳細圖畫的呈現就會越精確，而且除了可以自定圖畫的內容外，還能再加上畫風的要求，例如可以套入梵谷或達文西的畫風，也可以選擇加入 GQ 雜誌的感覺，或是來點日本傳統畫、超現實、黑白畫等各種不同的風格。

使用上完全免費，產出的圖畫效果都相當不錯，可以選擇保存或是分享，不過圖畫都會在右下角押上浮水印，而且有限制每天只能產出 10 次，超過只能等明天再來玩囉！有興趣的朋友可以試試。

 
  • 網站名稱：Photosonic
  • 網站網址：https://photosonic.ai/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以在上方的文字框中輸入想要的圖畫內容描述，如果不知道該從何下手，也可以按下「Try an example」，讓網站隨機幫你加入一段描述，接著按下「Generate」，數秒後就能看到所產出的圖畫啦！



    例如，我的範例描述是「Tony the Tiger Falling asleep in a sewer, Cover of GQ Magazine」（老虎 Tony 在下水道睡著了, GQ 雜誌封面），就獲得了下面這三張圖，每張圖畫右上角都可以選擇下載或分享。



    選擇下載的話，會在網頁中開啟圖片，再使用滑鼠右鍵選擇「另存圖片」即可將其保存下來。分享的話則會產出圖片網址或從下面選擇要分享的管道。



    如果實在不知道要讓 AI 畫什麼的話，在下方的「Best Generations」與「Recent Generations」都有一些圖畫範例可以參考，將滑鼠移到圖畫上方，就能看到它的文字描述，按下「Try This」即可將文字描述複製到上方的文字框中，可嘗試修改它的內容或直接使用也可以。

    最後更新：09-02, 2022 上午 11:19

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