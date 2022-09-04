找回 Windows 11 原本的「傳統右鍵選單」

Windows 11 是一個一直在修改、一直在進步的作業系統，但實際上在操作界面上改了一些又不敢全改，造就了目前這種有些功能在新界面，有些放在舊的界面，譬如說慢慢消失的傳統控制台，還有一個就是今天要講的這個滑鼠右鍵選單

一直以來，Windows 系統的右鍵選單一直是各個軟體的必爭之地，每次裝了個什麼軟體，就在右鍵選單多了一些東西如果都不清理的話，很多人的右鍵選一按就長長的一條，不但可能影響系統穩定性，真要用的時候也不好找。

後來新版本的 Windows 11 推出了精簡版的右鍵選單，除了把常用的剪下/複製/貼上/重新命名跟刪除檔案等功能整合成小圖式，還把傳統的右鍵選單藏在「顯示其他選項」裡面（或按「Shift」+「F10」開啟傳統右鍵選單）這樣看起來似乎有點合理，但有時候用起來又不是那麼方便雖然說一些常用功能都整合在更精簡的新的右鍵選單裡了，但並不是每個軟體都能登錄到新版右鍵選單中，造成想用的功能還要到第二層選單才找得到….

如果你想恢復原本的 Windows 傳統右鍵選單，可以在登錄檔裡面新增兩個機碼，就能停用新的精簡版右鍵選單，直接跳出傳統右鍵選單

恢復「傳統右鍵選單」的方法一：

按「窗戶鍵」+「R」開啟登錄編輯程式，在「\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\ 」目錄中新增「 {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}」與「InprocServer32」兩個機碼修改完，記得重開機後才會生效

\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\ {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32

恢復「傳統右鍵選單」的方法二：

另外一個方法比較簡單，直接執行人家做好的 .reg 登錄檔編輯程式，按兩下執行就可以執行完畢記得重開機後才會生效

登錄檔編輯程式下載：Download

日後如果要恢復原本的樣子， 只要把新增的「 {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}」與「InprocServer32」兩個機碼刪掉再重開機就好了

其實新版的右鍵選單是蠻好用的，看起來也簡潔舒服，只不過有些功能就是沒在上面，有時候要再跑到第二層選單去找就真的有點麻煩就是了不過如果常用的軟體都能有像 7-ZIP 那樣可以把重要功能整合到「在檔案按住滑鼠右鍵再移動」的另外一個選單，那也不錯~