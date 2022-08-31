「中文筆順」動畫示範、跟寫練習，小朋友學寫字的好幫手！

每一個中文字都有它書寫的筆順，可以幫助我們學習、認識、記憶文字，透過筆順的動作記憶能更流暢的將它們書寫出來，，

這部份對於剛開始學習寫字的小學生來說非常重要，如果家裡的小朋友有需要進行筆順的練習，這款「中文筆順」應該會是很不錯的學習輔助工具。

「中文筆順」可以讓使用者自由輸入想要學習的中文字，一次最多可輸入 10 個字，以動畫示範，會自動重覆播放，可依需求調整動畫的速度，還有提供「跟寫」的功能，可在螢幕上跟著筆順一筆一筆的進行練習，還有提供發音功能唷！

如果希望可以像課本那樣，看到完整的筆順步驟圖，在程式中也有提供「筆順預覽」可以展開查看每一個字的完整筆畫順序。另外還有個附加的「英漢字典」可以使用，輸入英文可查詢相關的字詞與釋義，並可將查詢到的字詞轉入筆順查詢頁面，有需要的朋友可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：中文筆順
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Chang Chih Kai / mickeykai
  • 官方網站：https://sites.google.com/site/ekincapp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    初次開啟需給予一些必需的權限，之後就能進入程式主畫面。在上方輸入想要查詢的中文字後，按下「載入」。接著按下「開始示範」即會依序播放筆順動畫。



    單一個字的筆畫會不斷重播，點擊「S+」或「S-」可調整動畫播放的速度，點擊「<」或「>」可切換上下一個字。勾選「跟寫」則可在螢幕上跟著紅色的筆畫練習，每寫一筆才會再顯示下一筆。



    點擊上方的「筆順預覽」可以查看完整的筆順步驟圖。



    點擊「英漢字典」則可輸入英文查找相關的中文字詞與釋義。長按字詞可轉入筆順查詢。

    最後更新：08-31, 2022 上午 10:59

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