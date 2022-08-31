「Pie Chart Maker」自訂程度高的線上圖餅圖產生器

手邊有現成的資料數據需要製作成圖表的話，不一定要透過 Excel 來製作，像「Pie Chart Maker」這樣的線上工具就能讓你快速製成一張漂亮的圓餅圖！

它提供的自訂項目很豐富，，

包含數據標題的輸入方式、圖例的顯示位置、圓餅圖上要顯示的文字內容、製作甜甜圈圖、更改背景標題文字顏色等，若有需要的話還能選擇製作 3D 立體的圓餅圖，所有的調整都可以立即進行預覽，操作相當簡單。

使用逗點就能區隔所輸入的資料，不需透過複雜的步驟製作表格再產生圖表，只要將數據填入即可，完成圓餅圖後還能選擇下載 PNG、JPEG 或 SVG 格式，方便應用在任何地方。

網站名稱：Pie Chart Maker 網站網址：https://piechartmaker.co/

操作畫面：

開啟網站後就可以看到製作圓餅圖需要的各項欄位，資料輸入的方式有兩種，可將標籤與數據分開或一起輸入。根據選擇下方的欄位也會自動調整。每個欄位都會有範例可以參考。





下方還可以選擇圖例要顯示的位置、是否要製作甜甜圈圖、旋轉角度等。最後按下「Generate Graph」就能在下方看到製作完成的圓餅圖。





產出圓併圖後，可再到上方做外觀上的調整，像是加入 3D 效果、背景顏色、標籤顏色、圖例位置等，都可以在下方直接預覽效果。最後就能選擇需要的格式，將圖表下載回來使用。





3D 立體的效果很不錯呢！只需要幾個簡單的步驟就能完成，看起來是不是挺專業的呢？