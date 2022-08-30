Chloe Puzzle Game 超可愛的像素風移動迷宮解謎遊戲

「Chloe Puzzle Game」是一款超可愛的像素風益智解謎遊戲，一共設計了 72 道謎題，看似簡單但實際上每一個關卡都用盡了心機，，

玩家在其中需控制主角移動到目標位置才能過關，可是關卡中除了會有你動我就動的敵人外，還隱藏了各種機關障礙，想要成功到達目的地，可得好好安排路徑、抓準時機，否則一個不小心主角就會秒變墓碑啦！

好在關卡裡並沒有移動步數或其它的限制，只要能順利安全的過關，要在關卡裡走上一天一夜也沒問題（嗯？）。雖然它長得不像一般的迷宮遊戲，但實際上玩起來還真有種在走迷宮的感覺，可能到處碰壁，也可能一下就豁然開朗，如果真的不小心卡關了，只要按下「電燈泡」就能立即獲得提示說明，幫助你順利過關。

在遊戲的場景地圖中還設計了一些可愛的小夥伴，靠近他們還能與之對話，除此之外，挑戰到 40 關還能解鎖一個新的遊戲夥伴，一起在關卡中並肩作戰哦！遊戲使用到相當有多有趣的元素，像是定時炸彈、瞬間移動閘口、大炮、抓娃娃機等，喜歡動腦解謎的朋友，千萬不要錯過了！

遊戲在 iOS 與 Android 雙平台皆有上架，目前 iOS 版本限時免費中，Android 版本則維持販售狀態（NT$ 66），提供給大家參考囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Chloe Puzzle Game
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Rojeh Maher
  • 官方網站：https://www.facebook.com/Chloevideogame
  • 軟體性質：iOS 限時免費中 / Android 付費軟體 NT$66
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    像素風的設計超級可愛！點擊即可進入場景地圖，透過滑動可控制主角的移動方向，讓他站上紅色的目標位置就能開啟關卡列表，從第一關開始挑戰。



    每個關卡都有一個主題，「We are not alone」要告訴玩家的就是在關卡裡你不是孤獨的，因為會有一個你動我就動的敵人陪著你，必須想辦法避開敵人，到達目標位置才能過關。



    後續的關卡中，可能會有更多的敵人或是加入更多的機關，讓遊戲更有挑戰性！



    定時炸彈在推動後即會啟動，並於 4 步後爆炸，必須在那之前，將它推到有利的位置，才能發揮作用，但也要小心在爆炸之前遠離它，才不會把自己也給炸了！



    在解決敵人之前，千萬不可踏上紅色警戒區，一踏上立刻就會被消滅哦！踏上灰色的閘口，可瞬間移動到另一個閘口；而大炮也是個棘手的傢伙，只要敵人站上按鈕就會發射大炮，被打中必死無疑！



    萬一卡關，可以點擊左上角的「電燈泡」即可選擇「Show hint」獲得提示囉！



    在場景地圖中還有一些可愛的小夥伴，可與他們聊天，而上方有個閘門的地方，就必須先挑戰到 40 關才能解鎖，看起來是可以獲得一個新的角色唷！

    最後更新：08-30, 2022 下午 4:39

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。