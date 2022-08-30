Chloe Puzzle Game 超可愛的像素風移動迷宮解謎遊戲

「Chloe Puzzle Game」是一款超可愛的像素風益智解謎遊戲，一共設計了 72 道謎題，看似簡單但實際上每一個關卡都用盡了心機，，

玩家在其中需控制主角移動到目標位置才能過關，可是關卡中除了會有你動我就動的敵人外，還隱藏了各種機關障礙，想要成功到達目的地，可得好好安排路徑、抓準時機，否則一個不小心主角就會秒變墓碑啦！

好在關卡裡並沒有移動步數或其它的限制，只要能順利安全的過關，要在關卡裡走上一天一夜也沒問題（嗯？）。雖然它長得不像一般的迷宮遊戲，但實際上玩起來還真有種在走迷宮的感覺，可能到處碰壁，也可能一下就豁然開朗，如果真的不小心卡關了，只要按下「電燈泡」就能立即獲得提示說明，幫助你順利過關。

在遊戲的場景地圖中還設計了一些可愛的小夥伴，靠近他們還能與之對話，除此之外，挑戰到 40 關還能解鎖一個新的遊戲夥伴，一起在關卡中並肩作戰哦！遊戲使用到相當有多有趣的元素，像是定時炸彈、瞬間移動閘口、大炮、抓娃娃機等，喜歡動腦解謎的朋友，千萬不要錯過了！

遊戲在 iOS 與 Android 雙平台皆有上架，目前 iOS 版本限時免費中，Android 版本則維持販售狀態（NT$ 66），提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Chloe Puzzle Game 軟體語言：英文 開發人員：Rojeh Maher 官方網站：https://www.facebook.com/Chloevideogame 軟體性質：iOS 限時免費中 / Android 付費軟體 NT$66 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

像素風的設計超級可愛！點擊即可進入場景地圖，透過滑動可控制主角的移動方向，讓他站上紅色的目標位置就能開啟關卡列表，從第一關開始挑戰。





每個關卡都有一個主題，「We are not alone」要告訴玩家的就是在關卡裡你不是孤獨的，因為會有一個你動我就動的敵人陪著你，必須想辦法避開敵人，到達目標位置才能過關。





後續的關卡中，可能會有更多的敵人或是加入更多的機關，讓遊戲更有挑戰性！





定時炸彈在推動後即會啟動，並於 4 步後爆炸，必須在那之前，將它推到有利的位置，才能發揮作用，但也要小心在爆炸之前遠離它，才不會把自己也給炸了！





在解決敵人之前，千萬不可踏上紅色警戒區，一踏上立刻就會被消滅哦！踏上灰色的閘口，可瞬間移動到另一個閘口；而大炮也是個棘手的傢伙，只要敵人站上按鈕就會發射大炮，被打中必死無疑！





萬一卡關，可以點擊左上角的「電燈泡」即可選擇「Show hint」獲得提示囉！





在場景地圖中還有一些可愛的小夥伴，可與他們聊天，而上方有個閘門的地方，就必須先挑戰到 40 關才能解鎖，看起來是可以獲得一個新的角色唷！