「Happy Hues」不只提供調色靈感，還直接演示給你看的調色盤工具！

以往介紹過許多的調色盤工具，可以幫助使用者在配色靈感缺乏時獲得一些幫助，不過大多都只單純提供配色建議，，

實際上搭配起來的樣子就得靠大家自行想像。而本篇要介紹的「Happy Hues」則會將所提供的各種調色盤組合全都實際運用在網頁中，讓你看看這些顏色可以如何的使用，看見更多搭配的可能！

「Happy Hues」一共有 17 組的配色建議，每一組都包含 5 種顏色與背景色，點擊配色組合就能直接在網頁中看到它們的應用效果，網頁共分為 5 大區塊，每一個區塊都會展現不同的搭配設計，並且貼心的將每個元素所運用的顏色色碼列出，方便使用者可以直接點擊複製使用。

而這個網頁不止是用來演示各種配色組合，其中還包含站長的用心，介紹了一些顏色的術語，像是色調、陰影、飽和等名詞的說明，另外還有一些色彩心理學的內容，可以了解不同顏色所代表的情感與散發出來的氛圍，對初學者來說很有幫助，感覺也蠻有趣的哦！如果需要一些配色靈感的話，不妨可以到「Happy Hues」來試試。

 
  • 網站名稱：Happy Hues
  • 網站網址：https://www.happyhues.co/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，可在左側選取想要套用的顏色組合，右側就會自動套用演示效果。



    點擊右上角的「Toggle palettes」可隱藏左側的調色盤。



    示範的網頁分為 5 個區塊，每個區塊下方都會顯示該區塊的用色組合，點擊就能直接複製顏色色碼。



    往下每個區塊除了可看到不同的顏色使用方式外，還可以看到一些顏色術語的介紹、色彩心理學等內容。

    最後更新：08-30, 2022 下午 3:22

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