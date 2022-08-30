用通知背單字，每 30 分鐘、1 小時背一個～「通知で覚える英単語」

「通知で覚える英単語」是一款可以透過 iPhone 的通知訊息來背單字的工具 App，可設定每 30 分鐘或 1 小時跳出一次帶有單字與釋義的通知，讓你可以利用鎖碎的時間累積單字量，，

不知不覺就記住單字！

程式的單字庫是需要由使用者自行建立的，可用來學習各種不同的語言。最多可同時保存 36 個單字，建立單字庫時只需輸入單字與釋義，在輸入的同時也是再一次背誦單字輔助記憶的機會唷！之後開啟通知功能，就可以在每個小時的半點或整點收到單字通知。

不過預設的單字橫幅通知都是「暫時」的，如果希望單字可以持續的保留到手動移除為止，可到設定中調整通知的「橫幅樣式」改為「持續」即可，就能有自行控制背誦單字的時間囉！如果一直有記不住的單字，不妨可以嘗試看看用通知來背單字吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：通知で覚える英単語 軟體語言：日文 開發人員：Yuna Ohashi 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：按這裡

操作畫面：

雖然是日文介面的 App，不過其實都能看得懂，而且功能也簡單。點入「單語帳」就可以開始建立自己的單字庫，預設的單字可向左滑動選擇刪除，點擊右下角的「+」則可新增單字。





按下「削除」即可刪除不需要的單字。在新增單字的畫面中，只需輸入單字與釋義，按下「追加」即可新增。





以此類推，將所有想背的單字都輸入後，就可以回到首頁，確認通知已開啟以及選擇想要的通知頻率即完成設定。





在所選擇的通知間隔時間到時，就會跳出單字通知啦！





不過橫幅通知都只會出現一下子，如果想要讓它持續顯示，可到「設定」找到「通單」，然後點入「通知」。





將「橫幅樣式」改為「持續」即可。