「Lucky Logic」考驗邏輯與數學、想玩就玩的益智遊戲

「Lucky Logic」是一款只需要運用到基礎加減法的益智遊戲，玩法很簡單，也沒有時間或步數的限制，，

能玩多久、拿多高的分數，全看玩家的邏輯運算能力而定，玩起來沒壓力，但很殺時間。

在 5×5 的空間裡，會預先排入一些 1~9 的數字，接著玩家就需透過運算達成目標數來消除遊戲盤中的數字，當遊戲盤被數字填滿且無法再進行計算後，遊戲才會結束。基本上只要小心計算，這個遊戲是可以玩很久的哦！

玩家的數字需從底部發射，而數字只能大減小且運算結果只可在 1~9 之間，不接受大於 9 或小於等於 0 的數字，超過此範圍的話，發射的數字就會被留在遊戲盤中，所以在計算時必須小心，以避免遊戲盤的空間被數字填滿。

若能產生連擊的話，就可以獲得「鑽石」獎勵，若可進一步將遊戲盤整個清空則可獲得更多的「鑽石」唷！累積足夠的鑽石可解鎖更多特別的主題設計。任何時候都能玩，不被時間、空間限制，想暫停、想繼續挑戰都沒問題，喜歡數學遊戲的朋友，可以一起來玩看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Lucky Logic
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Alexander Budau
  • 官方網站：https://studio-budau.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lucky Logic」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，按下「▶」即可進入遊戲，不過初次進入會詢問是否要看教學。



    正式開始遊戲時，上方可看到「目標數字」，下方則是玩家可操控的「遊戲數字」，左右拖曳就能調整位置，放手即可發射。最下方則有個切換器，可切換「＋」或「－」。利用「遊戲數字」與遊戲盤最下方的數字進行加減運算，達成目標數字就能消除。



    如果可以連續成功算出目標數字，就可以累積 Combo 數，獲得更多的鑽石獎勵。



    目標數字每隔一段時間就會變動，在計算時可要注意哦！不過無論是目標數字、遊戲數字，還是計算後的數字，全都只會在 1~9 的範圍內，不會超過，也不會低於這個範圍。



    遊戲可以一直進行，直到無法再放入數字且無法計算出目標數字為止，才會結算成績。



    當鑽石累積達一定程度後，就可以到「SKINS」來解鎖新的主題配色，有非常多的設計可選擇。

    最後更新：08-29, 2022 下午 5:17

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