「TimeBeep」定時報時器，可每 15、30、60 分鐘自動提醒一次！

在工作或日常生活中，有時可能會需要在固定時間重覆收到提醒通知，例如希望每個整點都能收到通知，，

但大多的鬧鐘 App 或倒數計時器都無法滿足這個需求，或是需要比較麻煩的設定才能在需要的時間收到提醒，這種時候就可另外下載像「TimeBeep」這樣的 App 來使用。

它是一個功能很單純的定時報時器，可選擇在每 15、30 或 60 分鐘接收一次通知，不需經過複雜的設定，只要開啟提醒功能即可。不過它的提醒頻率就只能固定在每個小時的 15 分、30 分或整點，並非以當前的時間點做為基準往後推移計時唷！

音效的部份只有內建的嗶嗶聲，沒有提供自訂的選項，可以個人化的空間相當小，但對於僅需要固定時間重覆接收提醒的使用者來說，它的功能已經十分足夠啦！有需要的朋友可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：TimeBeep
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Riccardo Curseri
  • 官方網站：https://alessandrocurseri.com/en/contact/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 15.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「TimeBeep」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    打開程式後，可在上方選擇要接收提醒的時間頻率，然後開啟「Notifications Enabled」就能接收到通知囉！下方可以看到下一次要提醒的時間以及剩餘時間。當時間到時，就會嗶嗶兩聲提醒你，並自動開始下一次的倒數計時。

    最後更新：08-29, 2022 下午 12:50

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