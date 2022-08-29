SoundBible 免費的音效素材庫，提供近 1,600 個 MP3、WAV 可商用音檔

「SoundBible」是一個致力於提供免費音效的素材網站，目前網站上已收錄近 1,600 個音效檔案，全部都開放免費下載，，

可用於影片編輯、電影配樂、遊戲配樂等目的，每一個音檔都提供 MP3 與 WAV 兩種格式，可自由選擇下載。

網站上沒有太多的分類可以使用，只有簡單的列出一些主題，例如卡通、狗狗、人群、有趣的、笑聲、槍聲等，如果有其它特定搜尋的目標，也可透過英文關鍵字來查找。點入音效主頁還可以再看到更多文字標籤，從這些標籤就能再進一步找到更多相關的音效囉！

不過每個音效檔案的授權方式可能不同，大部份是採 Attribution 3.0，使用時需標註來源即可商用，有部份是 Public Domain 就可以自由運用不需另外標註，其它也有說明僅供個人使用或是不可商用等標示，在下載使用前都要特別注意哦！

網頁畫面：

開啟網站後，可在上方的搜尋欄直接輸入關鍵字搜尋。





或者也可以拉到網頁最下方，這裡有幾個簡單的分類可以選用。





每個音效都會清楚標示它的授權方式，大部份都只要標示來源就能商用。點擊播放鍵即可試聽。





點入音效主頁，下方就能看到更多的文字標籤，可點擊查找其它相關的音效。





點擊右下角的「MP3」或「WAV」就可以下載音檔。但如果點擊後沒反應，可在按鈕上點擊滑鼠右鍵，選擇「另存連結為…」就能進行下載。





若出現「無法安全下載」的提示，只要在下載工具列上選擇「保留」就能將音檔下載回來了。