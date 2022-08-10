「PEKO STEP」線上多功能圖片編輯工具、色碼轉換器

       

講到要編輯圖片的話，大概都會直覺想到必須使用像 Photoshop 或是其它類似的圖片編輯軟體，但如果只是想做點簡單的編輯，，

例如打個馬賽克、翻轉或旋轉圖片、調整大小、裁切等，其實也不需要使用到功能那麼複雜的編輯軟體，有一些線上圖片編輯工具就能做到。

「PEKO STEP」就是一款線上的多功能圖片編輯工具，除了前面提到的幾個編輯功能外，還能為圖片加入集中線、調整亮度、透明度、加入灰階、模糊化或是合併圖片等 11 種編輯功能，操作簡單任何人都可以輕鬆上手，就算沒有圖片編輯的經驗，網頁中也都有 step by step 的操作教學可以參考哦！

所有的操作都在瀏覽器上進行，圖片不會被上傳到外部的伺服器中，可以安心的使用。另外除了可以編輯圖片外，網站還有提供「色碼轉換器」，可在 RGB、HEX、HSV、HSL 不同色碼之間進行轉換，有需要的朋友可以將網頁加入收藏唷！

 
  • 網站名稱：PEKO STEP
  • 網站網址：https://www.peko-step.com/zhtw/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，就可以看到「圖片編輯器」與「色碼轉換器」。



    以「打馬賽克」功能為例，點入就可以將要編輯的圖片拖曳到編輯器中，或者可點擊「檔案」再點擊「開啟圖檔」來選取圖片。



    選入圖片後，在下方可以調整馬賽克的相關選項，包含像素大小、形狀等。



    接著使用滑鼠框選出要打馬賽克的範圍後，按下「打馬賽克」就能立即看到馬賽克的效果。



    若想在同一張圖片中再使用其它的編輯工具，可直接在左側選單中點擊使用，不需再重新操作。



    完成編輯後，可直接在圖片上按滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」，或者也可以點擊「檔案」選擇「儲存圖檔」將其保存到電腦中。



    如果不太了解每個編輯功能該怎麼操作的話，在下方都會有各別的操作教學，在操作前都可以先了解一下哦！

    最後更新：08-10, 2022 下午 12:37

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