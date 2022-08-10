[限時免費] 讀而不是聽！「Textify」可將語音留言轉為文字的工具

現在的通訊軟體非常的方便，任何時候都可以透過文字訊息來溝通，不用擔心會像講電話那樣干擾到其他的人，，

不過有時還是會收到語音訊息，如果在不適合播放的場合又需要即時知道語音內容的話，除了戴耳機外，還可以利用「Textify」來＂讀＂語音哦！

「Textify」是一款可以將語音留言轉為文字的工具，可支援常見的幾種通訊軟體，像是 WhatsApp、Telegram、iMessage、Threema、LINE Messenger 和 Signal – Private Messenger 等，基本上透過分享功能將語音留言轉換到「Textify」就能將語音分析後轉換為文字。

每個通訊軟體的操作方式有些微的不同，在「Textify」的主程式中都有相關的教學可以參考。支援多種不同的語言，如果沒有特別勾選則會自動依 iPhone 本身的語言設定進行轉換。下回不方便直接聽語音留言的話，就用讀的吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Textify 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：Dimitri Staufer 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Textify」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可點擊「？」查看操作方式，下方可查看各種不同通訊軟體語音留言轉文字的方法。





以 iMessage 為例，點擊收到的語音留言，再點擊左下角的「分享」按鈕。





接著在選單中點入「轉換為 Textify」，等待數秒就可以看到轉換為文字的語音內容。





如果要轉換的語言可能有多種不同的類型，可以在主程式右下角點開「更多」，開啟「顯示語言選擇器」並在「語言」中勾選需要的語言類型，之後在選擇「轉換為 Textify」時，就會出現如下圖的語言選單囉！