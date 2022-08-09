Mouse Manager 幫滑鼠按鍵改成其他快速鍵、快捷功能

       

很多滑鼠廠商都會有自己的軟體來讓滑鼠、軌跡球更好用，譬如將某些按鍵可以改成其他自訂的功能，如果你沒有安裝原廠的應用程式，或覺得廠商的軟體不好用、常有奇怪的BUG，也可以試試看另外這個 Mouse Manager 小工具，透過簡單的設定，讓你修改不同滑鼠按鍵要對應的快捷功能，讓我們快速執行特定的任務或工作

譬如說有些滑鼠在原本的左右鍵跟滾輪中鍵之外，還多了第4、第5按鍵，可以執行上一頁、下一頁..等功能，我們也可以透過 Mouse Manager 軟體的協助，讓第4、第5鍵改成關閉分頁、開啟新分頁或其他常用的快速鍵組合，讓我們在操作電腦時更省時省力。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Mouse Manager
  • 軟體版本：2.2
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體，另有功能更完整的付費進階版
  • 檔案大小：815KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10/11
  • 官方網站：https://realityripple.com/
  • 軟體下載：Download 下載

    • 使用方法：

    第1步 安裝好 Mouse Manager 軟體並啟動之後，先點「Profiles」分頁，勾選原本的項目或另外按「Add」按鈕新增一個設定方案，然後分別在「Mouse Button 4」、「Mouse Button 5」等方框設定你要的快捷鍵組合，用滑鼠點一下方框再按鍵盤的快速鍵組合就行完成後按「Save

    第2步 完成後回到「Settings」分頁，勾選「Enable Mouse Manager」即可馬上生效，開始在你的滑鼠上透過額外的按鍵執行指定功能

    如果要讓 Mouse Manager 軟體在開機後自動執行的話，記得勾選「Start with Windows」再按「Save

    最後更新：08-09, 2022 上午 11:47

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。