Mouse Manager 幫滑鼠按鍵改成其他快速鍵、快捷功能

很多滑鼠廠商都會有自己的軟體來讓滑鼠、軌跡球更好用，譬如將某些按鍵可以改成其他自訂的功能，如果你沒有安裝原廠的應用程式，或覺得廠商的軟體不好用、常有奇怪的BUG，也可以試試看另外這個 Mouse Manager 小工具，透過簡單的設定，讓你修改不同滑鼠按鍵要對應的快捷功能，讓我們快速執行特定的任務或工作

譬如說有些滑鼠在原本的左右鍵跟滾輪中鍵之外，還多了第4、第5按鍵，可以執行上一頁、下一頁..等功能，我們也可以透過 Mouse Manager 軟體的協助，讓第4、第5鍵改成關閉分頁、開啟新分頁或其他常用的快速鍵組合，讓我們在操作電腦時更省時省力。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：Mouse Manager 軟體版本：2.2 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體，另有功能更完整的付費進階版 檔案大小：815KB 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10/11 官方網站：https://realityripple.com/ 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 安裝好 Mouse Manager 軟體並啟動之後，先點「Profiles」分頁，勾選原本的項目或另外按「Add」按鈕新增一個設定方案，然後分別在「Mouse Button 4」、「Mouse Button 5」等方框設定你要的快捷鍵組合，用滑鼠點一下方框再按鍵盤的快速鍵組合就行完成後按「Save」

第2步 完成後回到「Settings」分頁，勾選「Enable Mouse Manager」即可馬上生效，開始在你的滑鼠上透過額外的按鍵執行指定功能

如果要讓 Mouse Manager 軟體在開機後自動執行的話，記得勾選「Start with Windows」再按「Save」