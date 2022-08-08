「Uchinoko Maker」貓咪專用頭像產生器，快幫主子們做個似顏繪！

8 月 8 日除了是父親節外也是國際愛護動物基金會於 2002 年製定的「國際貓咪日」，主旨是在提倡用愛心對待貓咪，而各國其實也有各自針對貓咪所制定的貓節日，，

例如美國的 10 月 29 日是「國家貓日」、台灣的 4 月 4 日是「台灣貓節」、日本的 2 月 22 日則是「貓之日」等，雖然各地的貓節日不同，但目的多以愛護動物為主。

今天既然是「國際貓咪日」，那我們也來做點跟貓咪有關的事吧！「Uchinoko Maker」是一款專為貓咪設計的頭像產生器，可以讓鏟屎官幫家裡的主子們製作超可愛的似顏繪！

世上的貓咪花色、品種各有不同，這款頭像產生器雖然不能百分之百的做出與貓咪們完全一模一樣的頭像，不過其提供的花色、體型、臉部特徵、尾巴樣式等選項可不少，想做出近似的頭像絕對沒問題。

完成後就可以保存為 2816×2816 的大圖，可用做社群平台的頭像外，網站也有提供印製在商品上的服務，像是 T 恤、帽 T、提袋、手機殼等，不過因為是日本網站想要購買可能會比較費功夫就是了。

喜歡貓咪的朋友們，可以一起來試試哦！大家覺得下面這張的神情有像嗎？😏

網站名稱：Uchinoko Maker 網站網址：https://uchinoko-maker.jp/

操作畫面：

開啟網頁後，可先看一下「利用規約」，基本上拿來做頭像都是沒問題的，但若有其它的使用需求，就必須深入了解規約的內容。點擊黑色按鈕即可進入開始製作。





長腿的、短腿的、身材好的、微胖的、長毛的，基本上涵蓋各種體型，但阿嬤養的那種就不在選項之中了🙄。





三花、虎斑、賓士還是橘貓，都可以找到類似的花紋。





如果是異色瞳的貓咪，在眼睛的選項中也可以找到適用的樣式。





立耳、折耳、飛機耳還是曾經流浪過被剪耳做記號的貓貓，在耳朵的部份都有對應的造型可選擇。





鼻子的顏色、臉上的斑紋還有尾巴，也都有很多的選項可選擇。





完成後，點擊右上角的黑色按鈕，進入下一步。





輸入貓咪的名字後，按下「OK」。名字的部份不支援中文，可輸入日文或英文。





最後點擊黑色按鈕就能將頭像下載回來。