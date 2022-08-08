「Funnel Easy」漏斗圖產生器，幾秒鐘就能產出漂亮的圖表

       

想要製作一張精美的圖表，通常都會透過 Excel 來產出，但如果對 Excel 的操作實在不上手，，

網路上有許多圖表產生器或也有蠻多圖表製作 App 可以下載，只要輸入數字就能快速製作出漂亮的圖表。

而本篇要介紹的「Funnel Easy」就是一款專門製作漏斗圖的圖表產生器，操作相當簡單，只要輸入標題與數據，就能自動生成圖表，預設可輸入 4 階段數據，也可依需求來進行增減，每個階段都可用不同的顏色來代表。

圖表最小高度為 500px，寬度則會依所設定的高度而自動調整，圖表上的文字大小與顏色全都可以依喜好來自訂，完成後就能以 PNG 格式保存下來使用，使用上完全免費，若有想利用漏斗圖來呈現數據的需求，可以參考看看哦！

 
  • 網站名稱：Funnel Easy
  • 網站網址：https://funneleasy.vercel.app/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在左側欄位中就可依序輸入每個階段的標示與數據，點擊「Color」可選擇使用不同的代表色。



    點擊 Step 右側的「x」可刪除階段資料，點擊最下方的「+」則可新增更多階段資料。



    在上方切換到「Style」，這邊就可以調整圖表的高度，最小高度為 500px。下方可分別調整標題與數字的字體大小及顏色。



    在右邊圖表下方可以換深淺主題，點擊「Downlad your Funnel」即可將圖表下載回來。

    最後更新：08-08, 2022 下午 3:51

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