「Funnel Easy」漏斗圖產生器，幾秒鐘就能產出漂亮的圖表

想要製作一張精美的圖表，通常都會透過 Excel 來產出，但如果對 Excel 的操作實在不上手，，

而本篇要介紹的「Funnel Easy」就是一款專門製作漏斗圖的圖表產生器，操作相當簡單，只要輸入標題與數據，就能自動生成圖表，預設可輸入 4 階段數據，也可依需求來進行增減，每個階段都可用不同的顏色來代表。

圖表最小高度為 500px，寬度則會依所設定的高度而自動調整，圖表上的文字大小與顏色全都可以依喜好來自訂，完成後就能以 PNG 格式保存下來使用，使用上完全免費，若有想利用漏斗圖來呈現數據的需求，可以參考看看哦！

網站名稱：Funnel Easy 網站網址：https://funneleasy.vercel.app/

網頁畫面：

開啟網頁後，在左側欄位中就可依序輸入每個階段的標示與數據，點擊「Color」可選擇使用不同的代表色。





點擊 Step 右側的「x」可刪除階段資料，點擊最下方的「+」則可新增更多階段資料。





在上方切換到「Style」，這邊就可以調整圖表的高度，最小高度為 500px。下方可分別調整標題與數字的字體大小及顏色。





在右邊圖表下方可以換深淺主題，點擊「Downlad your Funnel」即可將圖表下載回來。