靈感匱乏嗎？來「Half baked ideas」半生不熟的點子庫找找有趣的想法！

靈感與創意都是一種越想要越是沒有的東西，在日常生活中累積各種的經驗，也許是在街上不經意的一撇，，

也許是與某人的聊天內容，在某個時候就會突然為你帶來不同的花火，如果你現在正需要來點靈感，或許來「Half baked ideas」這個網站，可以挖到一些有趣的想法哦！

「Half baked ideas」中文就是「半生不熟的想法」，它是一個開放的平台，可以達到集思廣益的效果，任何人都可以在這裡分享自己的創意想法，也許你不是一個專業的程式人員，但你有一個有趣的點子，就可以在這裡分享出來，又或你有一個大膽的想法，也可以先在這裡試試水溫，看看大家對這個想法的反應。

不需要註冊登入就能查看這些半生不熟的創意點子，但如果想要發表自己的想法或是對其他人的點子進行投票，就需要透過 Google 帳號來登入才可使用囉！看到感興趣的點子甚至是有投資的意願，都可以透過簡單的投票機制來進行反饋。那麼，你現在缺乏靈感嗎？不妨到這個網站來看看吧！

網站名稱：Half baked ideas 網站網址：https://halfbakedideas.vercel.app/

網頁畫面：

開啟網站後，就可以看到點子列表，每個點子的右側都會有兩個按鈕圖示，一個代表「我會想使用」，一個則是「我會願意投資」，每個人都可以針對自己感興趣的點子進行投票。





如果英文內容難以吸收的話，將網頁翻譯成中文，點子還是一樣酷哦！





在左側除了有提供排序條件外，在下方還有分類可進行篩選。





如果想要分享自己的點子或對其他人的點子進行投票，都需要使用 Google 帳號登入，點擊右上角的「Share your idea」就能登入帳號。





登入帳號後，就可以在左上方點入「Submit your Idea」，將自己的想法分享出去。





在分享點子的頁面右方還有提供給使用者一些想法的引導，可以參考看看哦！