「跑步節拍器」訓練步頻的好幫手，慢跑、馬拉松都適用！

喜歡跑步的朋友都知道，跑步時除了要注意呼吸的調節外，保持固定的步頻節奏也是很重要的，，

有研究指出跑步時平均步頻達到每分鐘 180 步以上，可以有效減少落地的衝擊，提高跑步的效率，如果想要調整自己的步頻，搭配節拍器 App 來訓練是一個不錯的選擇。

「跑步節拍器」就是專為跑步設計的節拍器 App，與一般的音樂節拍器其實差異不大，但設定介面較直覺簡單，而且還附有計時器功能，可以輔助跑者進行訓練，預設的步頻速度是 180，也可以依自身的狀況來進行增減，適合不同跑步節奏的跑者來使用。

在音效的部份有 3 種模式可選擇，並可依喜好來選擇單足或雙足嗶聲提示，在跑步時就能跟著嗶聲來調整步頻，除了可單純進行計時外，程式也有提供目標訓練時間的設置，預設從 1 分鐘、3 分鐘、5 分鐘到 10 分鐘可選擇，另外也能手動新增其它的定時器最多可達 2 小時唷！

支援在背景中播放，並可從解鎖畫面或下拉通知欄使用節拍器的快速控制鍵來暫停、繼續或停止播放，有跑步訓練需求的朋友可以一起來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：跑步節拍器 軟體語言：繁體中文 開發人員：Fujiya Studio 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「跑步節拍器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟 App 所有功能就一目了然，預設步頻速度是 180、單足節拍，可在下方調整其它需要的步頻速度、節拍類型，並可選擇是否需要開啟定時器。點擊左上角展開選單，進入「設定」可依喜好來做一些調整。





在設定中，可以選擇主題色系、聲音模式，在「聲音樣本試聽」可調整播放鍵試聽音效，最下方則是定時器的部份，點擊「添加自定義計時器」可新增其它需要的跑步目標時間。





設定好所有的項目後，就可以按下「開始」進行跑步訓練。關閉螢幕仍可持續使用，可在解鎖畫面或下拉通知欄使用節拍器的快速控制鍵來暫停、繼續或停止。