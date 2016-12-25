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DesktopSnowOK v3.04 桌面下雪了…. 這樣有感覺好一點嗎？

DesktopSnowOK-200

2016/12/25 更新：軟體版本更新至 v3.04 最新版。

天氣熱死了！最近氣溫又破紀錄了….。很多人可能一整天都只想躲在室內不出門吧？

就算不出門，如果不注意散熱、多喝點水，其實也很容易中暑唷！譬如說頭頂上的冷氣機有開跟沒開一樣，電風扇怎麼吹都熱風，再加上電腦主機越跑越慢、越跑越大聲，溫度越來越高…不管用了什麼方法還是讓人心裡一整個心浮氣躁的話，來裝這個 DesktopSnowOK 桌面雪花特效，看會不會感覺好一點？

DesktopSnowOK 就是一個很簡單的視覺特效軟體而已，執行時整個螢幕會自動從不同角度、不同位置飄下數量、大小不同的一片一片的雪花。除了可以自訂雪花飄散時的數量、透明度、與降落的速度之外，還提供了多達 50 種以上不同的圖案可選擇，看是要一點一點的超細雪花還是不同顏色的花朵、星星、水滴或各種漂亮的結晶造型，都可隨時挑選更換。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：DesktopSnowOK
  • 軟體版本：3.04
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：194KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.softwareok.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

感覺如何？這樣有好一點嗎？

DesktopSnowOK

 

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  1. 振斷雙翼 說道：
    08-02, 2013 at 下午 8:41.12

    這你就不懂了
    真的熱的時候雪像棉花
    就連風都是燙的。

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  2. Taco.Maruko 說道：
    07-31, 2013 at 下午 4:28.07

    使用後，電腦會因此「降溫」嗎！呵呵…

    回覆
  3. 章魚小丸子 說道：
    07-31, 2013 at 下午 4:26.50

    電腦會因此「降溫」嗎！呵呵…

    回覆
  4. Knovour 說道：
    07-31, 2013 at 下午 4:21.44

    我記得很久以前也有一個下雪軟體，還會偵測畫面的視窗根icon等邊緣產生積雪，放一段時間後，電腦螢幕就會白花花一片，當時拿來整室友很有趣

    回覆

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